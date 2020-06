Europa League 2019/20: la stagione finora

La UEFA Europa League è stata sospesa a marzo per la pandemia COVID-19, con sei ottavi di finale già conclusi.

La competizione riprenderà mercoledì 5 agosto: in attesa del suo ritorno, UEFA.com fa il punto della situazione.

Quali squadre sono ancora in gara?

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: LASK - Manchester United 0-5

Roma - Siviglia

Getafe - Inter

Manchester United - LASK (5-0)

Basel - Frankfurt (3-0)

Copenhagen - İstanbul Başakşehir (0-1)

Shakhtar Donetsk - Wolfsburg (2-1)

Leverkusen - Rangers (3-1)

Wolves - Olympiacos (1-1)

Tranne Roma-Siviglia e Getafe-Inter – entrambe le partite si giocheranno in gara unica – sono state disputate tutte le partite di andata. I risultati più eclatanti sono stati il 5-0 del Manchester United sul campo del LASK e il 3-0 del Basilea in casa dell'Eintracht Frankfurt.

Le 16 contendenti provengono da 11 nazioni: tre dalla Germania, due da Inghilterra, Italia e Spagna e una da Austria, Danimarca, Grecia, Scozia, Svizzera, Turchia e Ucraina.

Tra le squadre ancora in gara figurano sei ex vincitrici della Coppa UEFA o della UEFA Europa: Eintracht (1980), Leverkusen (1988), Manchester United (2017), Shakhtar (2009), Inter (1991, 1994, 1998) e Siviglia (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).

Delle otto squadre provenienti dalla fase a gironi di UEFA Champions League ne rimangono solo quattro: Inter, Leverkusen, Olympiacos e Shakhtar.



Statistica: da quando la Coppa UEFA è diventata UEFA Europa League (2009/10), nove edizioni su 10 sono state vinte da squadre spagnole o inglesi.

Chi sono i capocannonieri?

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights La tripletta di Diogo Jota (Wolves) affonda l'Espanyol

Sei giocatori hanno segnato fino a ora sei gol nell'edizione 2019/20; cinque di loro giocano in club che partecipano agli ottavi:

Bruno Fernandes (Sporting CP/Manchester United)

Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt)

Andraž Šporar (Slovan Bratislava/Sporting CP)

Alfredo Morelos (Rangers)

Edin Višća (İstanbul Başakşehir)

Diogo Jota (Wolves)

Galeno del Braga ha servito il maggior numero di assist, sei, ma la sua squadra è stata eliminata ai sedicesimi. Bruno Fernandes, passato dallo Sporting allo United a gennaio, è secondo con quattro.

Statistica: fino a oggi, tutti i capocannonieri della UEFA Europa League hanno realizzato almeno otto gol: il record è di Radamel Falcao, autore di 17 reti con il Porto nel 2010/11. Il miglior marcatore della scorsa edizione è stato Olivier Giroud del Chelsea con 11.

Com'è stata la competizione finora?

Spettacolare, come sempre. In questa Europa League sono già stati segnati 500 gol (media di 2,8 a partita) e anche il livello tecnico è stato altissimo: basta guardare gli highlights presenti in questo articolo.

Statistica: lo United ha totalizzato più gol (21), tiri in porta (145) e nello specchio (52) di qualsiasi altra squadra di questa edizione.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights quinta giornata: İstanbul Başakşehir - Roma 0-3

Gruppo A:: Siviglia (1°), APOEL (2°)

Gruppo B: Malmö, Copenhagen

Gruppo C: Basel, Getafe

Gruppo D: LASK, Sporting

Gruppo E: Celtic, Cluj

Gruppo F: Arsenal, Frankfurt

Gruppo G: Porto, Rangers

Gruppo H: Espanyol, Ludogorets

Gruppo I: Gent, Wolfsburg

Gruppo J: İstanbul Başakşehir, Roma

Gruppo K: Braga, Wolves

Gruppo L: Manchester United, AZ Alkmaar

Le 24 squadre che hanno superato la fase a gironi sono state affiancate dalle terze classificate nella fase a gironi di UEFA Champions League: Club Brugge, Olympiacos, Shakhtar Donetsk, Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica e Ajax.

İstanbul Başakşehir - Sporting (tot.: 5-4)

Copenhagen - Celtic (4-2)

Wolves - Espanyol (6-3)

Rangers - Braga (4-2)

Wolfsburg - Malmö (5-1)

Getafe - Ajax (3-2)

Siviglia - Cluj (1-1, vittoria per i gol in trasferta)

Roma - Gent (2-1)

Eintracht Frankfurt - Salisburgo (6-3)

Basel - APOEL (4-0)

LASK - Alkmaar (3-1)

Manchester United - Club Brugge (6-1)

Olympiacos - Arsenal (2-2, vittoria per i gol in trasferta)

Shakhtar Donetsk - Benfica (5-4)

Leverkusen - Porto (5-2)

Inter - Ludogorets (4-1)