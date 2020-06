Quando ricomincerà l'Europa League?

La pandemia mondiale di COVID-19 ha costretto la UEFA a rinviare la maggior parte delle partite delle sue competizioni; la UEFA Europa League 2019/20 è stata sospesa giovedì 12 marzo.

Sono state giocate sei gare d'andata degli ottavi di finale, mentre le altre due rimanenti sono state rinviate. Di conseguenza non sono ancora state disputate le gare di ritorno.

Il 17 marzo la UEFA ha creato due gruppi di lavoro e successivamente sono state presentate diverse opzioni per la ripresa delle partite che comprendono sia le gare delle nazionali che quelle delle competizioni per club. Non è stato ancora comunicato il calendario con la riprogrammazione delle partite.

Il Comitato Esecutivo UEFA si riunirà mercoledì 17 giugno. UEFA.com annuncerà le nuove date e tutte le altre decisioni non appena saranno confermate.