Europa League : Salzburg - Lazio 4-1

Il Salisburgo elimina Real Sociedad e Dortmund e raggiunge i quarti di UEFA Europa League, dove trova la Lazio.

Contesto

Il primo quarto di finale di UEFA Europa League giocato in Austria non offre molte speranze ai padroni di casa, che arrivano da una sconfitta per 4-2 a Roma dopo 19 risultati utili consecutivi. I laziali, inoltre, non hanno mai perso una gara ufficiale contro una formazione austriaca (V4 P3) e hanno un Ciro Immobile al massimo della forma.

I protagonisti

Munas Dabbur: acquistato dal Grasshopper-Club, l'attaccante israeliano conclude la stagione 2017/18 con 29 gol fra tutte le competizioni. La stagione successiva ne segna 37 e viene acquistato dal Siviglia.

Ciro Immobile: attaccante potente e dagli ottimi movimenti, Immobile ha segnato con costanza in vari club ma ha raggiunto l'apice dopo il passaggio alla Lazio nel 2016. Nel 2016/17 aveva totalizzato 23 gol in Serie A, cifra già superata prima della gara contro il Salisburgo.

Stefan Lainer: figlio di Leo Lainer (ex difensore di Austria Salzburg e della nazionale), il terzino destro serve ottimi cross e si assicura un posto da titolare nell'Austria; ma sa anche segnare, e la Lazio purtroppo se ne accorge.

La cronaca

Ciro Immobile esulta dopo il primo gol Getty Images

Dopo un primo tempo sullo 0-0, il Salisburgo subisce il gol di Immobile al 10' della ripresa e sembra perdere definitivamente le speranze. Invece, torna subito in partita e pareggia con un tiro deviato di Dabbur.

Poi arrivano tre gol in 247 secondi, la tripletta più veloce nella storia dell'Europa League. Al 72', Amadou Haidara segna da 25 metri e tramortisce i laziali, mentre Hwang Hee-chan e Stefan Lainer portano il risultato sul 4-1 e sul 6-5 complessivo per i padroni di casa.

Reazioni a caldo

Stefan Lainer, difensore Salisburgo: "Non ho parole, è stato incredibile. Credo che questa partita sarà ricordata per decenni a Salisburgo. È stato fantastico per tutto il calcio austriaco".

Valon Berisha, centrocampista Salisburgo: "Straordinario. I tifosi ci hanno sostenuto fin dall'inizio e abbiamo sempre creduto di poter segnare: alla fine ci siamo riusciti".

Marco Rose, allenatore Salisburgo: "È stata una grande serata di calcio. Abbiamo regalato una bellissima partita ai tifosi, era questo il nostro obiettivo".

Simone Inzaghi, allenatore Lazio: "Il Salisburgo ha meritato la qualificazione. Dopo il pareggio abbiamo avuto un blackout e abbiamo perso convinzione. Avevamo la qualificazione in mano, è ovvio che ci siano rimpianti. È dura, ma per crescere servono queste sconfitte".

La stessa sera...

Il Salisburgo non è l'unica squadra a vivere una serata magica. Il Marsiglia, in svantaggio per 1-0 contro il Lipsia dopo la gara di andata, subisce un altro gol dopo appena 70 secondi al Vélodrome. Tuttavia, un'autorete di Stefan Ilsanker riapre la gara, mentre Bouna Sarr e Florian Thauvin portano il Marsiglia sul 3-1 complessivo. Il Lipsia risponde con Jean-Kévin Augustin, ma il gol su azione solitaria di Dimitri Payet e la rete nel finale di Hiroki Sakai chiudono il discorso.

E poi?

Il Salisburgo tenta un'altra rimonta in semifinale contro il Marsiglia dopo una sconfitta per 2-0 all'andata. Al ritorno si porta sul 2-0 nei 90 minuti, ma il gol di Rolando al 116' gli nega un posto in finale. Lainer si consola con un posto nella squadra ideale di UEFA Europa League 2017/18.

La straordinaria stagione di Immobile si conclude con 41 gol fra tutte le competizioni. L'attaccante e il tecnico Inzaghi sono tuttora alla Lazio.