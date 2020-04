I grandi classici di Europa League: Beşiktaş - Lyon 2-1

Il Beşiktaş colpisce due volte i legni nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League 2016/17 contro il Lyon, ma la fortuna sorride ai francesi che a Istanbul si qualificano dopo i calci di rigore.

Il contesto

Campione in carica della Turchia, il Beşiktaş di Şenol Güneş nel 2016/17 si rinforza con gli arrivi dell'attaccante olandese Ryan Babel e del centrocampista svizzero Gökhan Inler, sfiorando la qualificazione dalla fase a gironi di UEFA Champions League prima di approdare ai sedicesimi di UEFA Europa League dove si sbarazza dell'Hapoel Beer-Sheva e dell'Olympiacos agli ottavi. Il Lyon ha un percorso simile avendo battuto però AZ Alkmaar e Roma nelle gare a eliminazione diretta prima della sfida col Beşiktaş. Nella gara d'andata i francesi ribaltano la partita sul finale e vincono 2-1 prima di volare a Istanbul.

I protagonisti

• Talisca: in prestito dal Benfica, l'attaccante brasiliano era stato decisivo a Lisbona nell'1-1 di UEFA Champions League contro la sua ex squadra segnando su punizione nei minuti di recupero. Spesso paragonato a Rivaldo, in poco tempo diventa un beniamino dei tifosi del Beşiktaş.

• Alexandre Lacazette: nato e cresciuto a Lione, Lacazette è al Lyon dal 2003 e per le sue doti viene accostato a un grande ex attaccante dell'OL: Sonny Anderson. Nel 2016/17 è al culmine della carriera.

• Maxime Gonalons: altro prodotto del vivaio e molto legato al club, Gonalons è un centrocampista difensivo con scarso feeling col gol. Quando però arriva il suo momento, Gonalons si fa trovare pronto.

Cosa è successo

Confortati dal gol segnato da Babel nell'andata in trasferta, il Beşiktaş va in vantaggio - sia nella serata che complessivamente - dopo appena 27 minuti con Talisca che trova la traiettoria giusta in mezzo a una selva di gambe superando Antony Lopes. Il Lyon però non ci sta e pareggia con un pregevole pallonetto di Lacazette che poco dopo sfiora il raddoppio colpendo la traversa.

Al 58' Talisca riporta in vantaggio i padroni di casa con un potente colpo di testa per il 3-3 complessivo. Le due squadre colpiscono ancora una volta i legni della porta con Babel e Lacazette ma il risultato non cambia. Si va ai rigori. I primi 12 rigori vengono tutti segnati, poi tre errori consecutivi lasciano a Gonalons l'onere di battere il rigore che potrebbe qualificare l'OL. Nonostante il clima infuocato, il francese va sul dischetto e segna la rete che vale un posto in semifinale.

Le reazioni a caldo

Corentin Tolisso, centrocampista Lyon: "Che partita! Che atmosfera! È stata una gara molto difficile dall'inizio alla fine sino ai supplementari. Abbiamo dato tutto stasera. Una menzione speciale per Anthony Lopes che alla fine ha parato due rigori".

Jean-Michel Aulas, presidente Lyon: "È stato un grande momento per il club e per [l'allenatore] Bruno [Génésio]. La nostra ‘famiglia’ ha attraversato molte difficoltà nelle ultime settimane e siamo riusciti a creare risorse attraverso la fraternità e la solidarietà. Questi valori si sono rivelati utili stasera".

Bruno Génésio, allenatore Lyon: "Abbiamo giocato una gran partita. Meritavamo di vincere prima dei tempi supplementari e anche prima dei calci di rigore. Abbiamo scavato a fondo nelle nostre risorse e nei nostri valori per qualificarci. Se non è un miracolo, il risultato di stasera è comunque un grande risultato".

Altrove nella stessa serata

Tre partite su quattro della serata sono andate ai supplementari ma solo quella tra Beşiktaş e Lyon si è decisa ai rigori. Il Celta Vigo ha pareggiato 1-1 in casa del Genk e si è qualificato nei tempi regolamentari (tot: 3-2 per il Celta). L'Ajax ha perso 2-0 in casa dello Schalke nei 90 minuti ma si è qualificato ai supplementari, mentre nell'ultima sfida, Marcus Rashford ha segnato il gol qualificazione del Manchester United al 107' ai danni dell'Anderlecht (2-2 complessivo).

Cosa è successo dopo

Il cammino del Lyon in UEFA Europa League si è interrotto al turno successivo. I francesi sono usciti a testa alta vincendo 3-1 il ritorno con un uomo in più e hanno sfiorato la clamorosa rimonta dopo il 4-1 dell'andata in casa dell'Ajax.

Lacazette ha segnato una doppietta in quella che è stata la sua ultima partita UEFA col Lyon; il francese - terzo marcatore di sempre del club con 129 reti - infatti in estate ha lasciato l'OL per l'Arsenal. Anche Gonalons in estate ha cambiato casacca trasferendosi alla Roma dopo 333 partite in tutte le competizioni col Lyon.