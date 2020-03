Budapest ospiterà la finale di UEFA Europa League del 2022

Budapest ospiterà la sua prima importante finale maschile a livello europeo dopo che il Comitato Esecutivo ha deciso che l'atto conclusivo della UEFA Europa League 2021/22 si disputerà alla Puskás Aréna.

Il nuovo impianto recentemente costruito ha aperto ufficialmente i battenti nel novembre 2019 in occasione dell'amichevole tra i padroni di casa dell'Ungheria e l'Uruguay che si è imposto per 2-1 davanti 65.000 spettatori. Chiamato Ferenc Puskàs in onore della leggenda del calcio ungherese ed ex calciatore del Real Madrid, l'impianto è uno dei 12 stadi che ospiterà delle partite di UEFA EURO 2020: tre partite della fase a gironi e un ottavo di finale.

La Puskás Aréna sorge sul sito del vecchio Nepstadion (lo Stadio del Popolo) che dal 1953 ha ospitato la nazionale ungherese e che è stata la cornice della storica vittoria per 7-1 sull'Inghilterra nel 1954. Nel vecchio impianto inoltre si sono tenuti alcuni concerti entrati nella storia come quelli dei Queen, degli U2, dei Rolling Stones e di Michael Jackson.

Anche la finale di UEFA Women’s Champions League 2018/19 – dove il Lyon ha battuto il Barcellona 4-1 – si è giocata a Budapest ma al Ferencváros Stadion. La finale di UEFA Europa League del 2022 sarà invece la prima importante finale a livello maschile che si giocherà in città.

