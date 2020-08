Semifinali e finale di Europa League

Semifinali

Domenica 16 agosto, 21:00 CET

Siviglia - Manchester United 2-1, Colonia

Lunedì 17 agosto, 21:00 CET

Inter - Shakhtar, Dusseldorf

Finale

Venerdì 21 agosto, 21:00 CET

Siviglia - Inter/Shakhtar, Colonia

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Internazionale - Leverkusen 2-1

Inter (ITA)

Ranking UEFA: 39°

Posizione in campionato: 2° (ultima partita: 1 agosto)

Ultime cinque partite: VVVVP

Come si è qualificata: fase a gironi di UEFA Champions League, 4-1 contro il Ludogorets ai sedicesimi, 2-0 contro il Getafe agli ottavi, 2-1 contro il Leverkusen ai quarti

Scorsa stagione: ottavi di finale (perso 1-0 con l'Eintracht Frankfurt)

Bilancio in semifinale: P7 V4 S3 (più recente: 2001/02, S contro Feyenoord)

Bilancio in finale: G4 V3 S1(più recente: 1997/98, V contro Lazio)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (1990/91, 1993/94, 1997/98)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Ranking UEFA: 15°

Posizione in campionato: 1° (ultima partita: 19 luglio)

Ultime cinque partite (dalla più recente): VVPVV

Come si è qualificato: fase a gironi di UEFA Champions League, 5-4 contro il Benfica ai sedicesimi, 5-1 contro il Wolfsburg agli ottavi, 4-1 contro il Basel ai quarti

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (perso 6-3 con l'Eintracht Frankfurt)

Bilancio in semifinale: G2 V1 S1 (più recente: 2015/16, S contro Siviglia)

Bilancio in finale: P1 V1 S0 (più recente: 2008/09, V contro Bremen)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (2008/09)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights I cinque trionfi del Siviglia in Europa League

Siviglia (ESP)

Ranking UEFA: 10°

Posizione in campionato: 4° (ultima partita: 19 luglio)

Ultime cinque partite (dalla più recente): VVVVP

Come si è qualificato: vincitore Gruppo A, 1-1 contro il CFR Cluj (gol in trasferta) ai sedicesimi, 2-0 contro la Roma agli ottavi, 1-0 contro i Wolves ai quarti, 2-1 contro Man. United in semifinale

Scorsa stagione: ottavi di finale (perso 6-5 con lo Slavia Praha, dts)

Bilancio in finale: G5 V5 S0 (più recente: 2015/16, V contro Liverpool)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vincitrice (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16)