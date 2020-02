Ottavi di Europa League: tutte le contendenti

LASK - Manchester United

LASK (AUT)

Ranking UEFA: 103°

Posizione in campionato: 1°

Come si è qualificato: vincitore Gruppo D, 3-1 contro AZ Alkmaar

Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione (perso per i gol in trasferta col Beşiktaş dopo il 2-2 finale)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (1984/85, 1985/86, 2019/20)

Manchester United (ENG)

Ranking UEFA: 10°

Posizione in campionato: 5°

Come si è qualificato: vincitore Gruppo L, 6-1 contro il Club Brugge

Scorsa stagione: UEFA Champions League quarti di finale (perso 4-0 con il Barcellona)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (2016/17)

Siviglia - Roma

Siviglia (ESP)

Ranking UEFA: 11°

Posizione in campionato: 4°

Come si è qualificato: vincitore Gruppo A, 1-1 contro il CFR Cluj (gol in trasferta)

Scorsa stagione: ottavi di finale (perso 6-5 con lo Slavia Praha, dts)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vincitrice (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16)

Roma (ITA)

Ranking UEFA: 15°

Posizione in campionato: 4°

Come si è qualificata: seconda nel Gruppo J, 2-1 contro il Gent

Scorsa stagione: ottavi di finale UEFA Champions League (perso 4-3 con il Porto, dts)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: finalista (1990/91)

İstanbul Başakşehir - Copenhagen

İstanbul Başakşehir (TUR)

Ranking UEFA: 80°

Posizione in campionato: 1°

Come si è qualificato: vincitore Gruppo J, 5-4 dts contro lo Sporting CP

Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione (perso 1-0 con il Burnley)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2019/20)

Copenhagen (DEN)

Ranking UEFA: 39°

Posizione in campionato: 2°

Come si è qualificato: secondo nel Gruppo B, 4-2 contro il Celtic

Scorsa stagione: fase a gironi (quarto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2016/17)

Inter - Getafe

Inter (ITA)

Ranking UEFA: 49°

Posizione in campionato: 3°

Come si è qualificata: fase a gironi di UEFA Champions League, 4-1 contro il Ludogorets

Scorsa stagione: ottavi di finale (perso 1-0 con l'Eintracht Frankfurt)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (1990/91, 1993/94, 1997/98)

Getafe (ESP)

Ranking UEFA: 75°

Posizione in campionato: 5°

Come si è qualificato: secondo nel Gruppo C, 3-2 contro l'Ajax

Scorsa stagione: N/A (ultima partecipazione: 2010/11)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2007/08)

Olympiacos - Wolves

Olympiacos (GRE)

Ranking UEFA: 33°

Posizione in campionato: 1°

Come si è qualificato: fase a gironi di UEFA Champions League, 2-2 dts contro l'Arsenal (gol in trasferta)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (perso 3-2 con la Dynamo Kyiv)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (1989/90, 2004/05, 2011/12, 2016/17)

Wolves (ENG)

Ranking UEFA: 85°

Posizione in campionato: 8°

Come si sono qualificati: secondi nel Gruppo K, 6-3 contro l'Espanyol

Scorsa stagione: N/A (ultima partecipazione: 1980/81)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: finalista (1971/72)

Rangers - Leverkusen

Rangers (SCO)

Ranking UEFA: 94°

Posizione in campionato: 2°

Come si sono qualificati: secondi nel Gruppo G, 4-2 contro il Braga

Scorsa stagione: fase a gironi (terzi)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: finalista (2007/08)

Bayer Leverkusen (GER)

Ranking UEFA: 24°

Posizione in campionato: 5°

Come si è qualificato: fase a gironi di UEFA Champions League, 5-3 contro il Porto

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (perso per i gol in trasferta con il Krasnodar, 0-0t, 1-1c)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (1987/88)

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk

Wolfsburg (GER)

Ranking UEFA: 41°

Posizione in campionato: 7°

Come si è qualificato: secondo nel Gruppo I, 5-1 contro il Malmö

Scorsa stagione: N/A (ultima partecipazione: 2015/16)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2009/10, 2014/15)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Ranking UEFA: 18°

Posizione in campionato: 1°

Come si è qualificato: fase a gironi di UEFA Champions League, 5-4 contro il Benfica

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (perso 6-3 con l'Eintracht Frankfurt)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (2008/09)

Eintracht Frankfurt/Salzburg - Basel

Eintracht Frankfurt (GER)

Ranking UEFA: 50°

Posizione in campionato: 11°

Come si è qualificato: secondo nel Gruppo F

Scorsa stagione: semifinale (perso 4-3 ai rigori con il Chelsea dopo il 2-2 finale, dts)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (1979/80)

Salzburg (AUT)

Ranking UEFA: 29°

Posizione in campionato: 2°

Come si è qualificato: fase a gironi di UEFA Champions League

Scorsa stagione: ottavi di finale (perso 4-3 con il Napoli)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: finalista (1993/94)

Basel (SUI)

Ranking UEFA: 28°

Posizione in campionato: 3°

Come si è qualificato: vincitore del Gruppo C, 4-0 contro l'APOEL

Scorsa stagione: spareggi (perso per i gol in trasferta con l'Apollon Limassol dopo il 3-3 finale)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: semifinale (2012/13)