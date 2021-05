Villarreal alla fase a gironi di Champions League

Come funziona?

I vincitori della UEFA Europa League 2020/21 hanno l'ulteriore incentivo della qualificazione alla fase a gironi della UEFA Champions League 2021/22. Il Villarreal, che ha chiuso la stagione al settimo posto in Spagna nel 2020/21, non vi prendeva parte dal 2021/22

È sempre stato così?

Quando è stata introdotta la regola nel 2014/15 (accesso per il 2015/16), i vincitori avevano inizialmente garantito solo il posto per gli spareggi di UEFA Champions League e sarebbero invece andati direttamente alla fase a gironi solo se loro o i campioni in carica della UEFA Champions League si fossero già qualificati attraverso il proprio campionato. Questa eventualità di fatto è accaduta sempre nelle tre stagioni con questa particolare regola. Nel 2017/18 si è passati all'accesso diretto alla fase a gironi.

Che succede se i vincitori si sono già qualificati attraverso il proprio campionato?

Se i vincitori della UEFA Europa League si qualificano alla fase a gironi attraverso il proprio campionato, la terza classificata della quinta federazione del ranking UEFA (cioè la Francia) accede alla fase a gironi. In questa stagione, il Manchester United era già certo di partecipare alla prossima fase a gironi prima della finale, in qualità di secondo classificato in Inghilterra. In caso di successo dei Red Devils, dunque, sarebbe stato il Monaco, terzo nel campionato francese ad approdare alla fase a gironi di UEFA Champions League.

È successo così nelle ultime tre stagioni: Atlético Madrid e Siviglia, vincitrici della UEFA Europa League, si sono qualificate attraverso il campionato, e così la Francia ha avuto una squadra ad accedere alla fase a gironi.

Chi ne ha beneficiato fino ad ora?

2014/15 – Siviglia, vincitore UEFA Europa League (quinto in Liga)

2015/16 – Siviglia, vincitore UEFA Europa League (settimo in Liga)

2016/17 – Manchester United, vincitore UEFA Europa League (sesto in Premier League)

2017/18 – Lyon

2018/19 - Lyon

2019/20 - Rennes

2020/21 - Villarreal, vincitore UEFA Europa League (settimo in Liga)

L'assegnazione dei posti alle varie federazioni potrebbe cambiare. Inoltre la lista d'accesso definitiva è soggetta all'approvazione finale della UEFA.