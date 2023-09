Premi UEFA per giocatori e giocatrici

Per dare il via a ogni nuova stagione, la UEFA organizza una cerimonia annuale di premiazione dei giocatori e degli allenatori che si sono distinti nella precedente edizione delle competizioni maschili e femminili per club.

Vengono inoltre premiati il miglior giocatore della stagione e il miglior giovane delle principali competizioni UEFA per club: UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League.

Premi per le competizioni maschili per club 2017–2022

Giocatore dell'anno UEFA

2021/22: Erling Haaland (Manchester City e Norvegia) 2021/22: Karim Benzema (Real Madrid e Francia

2020/21: Jorginho (Chelsea e Italia)

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern e Polonia)

2018/19: Virgil van Dijk (Liverpool e Paesi Bassi)

2017/18: Luka Modrić (Real Madrid e Croazia)

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo)

Erling Haaland: tutti i gol in Champions League finora

Allenatore dell'anno, calcio maschile

2022/23: Pep Guardiola (Manchester City)

2021/22: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

2020/21: Thomas Tuchel (Chelsea)

2019/20: Hans-Dieter Flick (Bayern)

Giocatore della Stagione di UEFA Champions League

2022/23: Rodri (Manchester City)

2021/22: Karim Benzema (Real Madrid)

Giovane della Stagione di UEFA Champions League

2022/23: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

2021/22: Vinícius Júnior (Real Madrid)

Giocatore della Stagione di UEFA Europa League

2022/23: Jesús Navas (Siviglia)

2021/22: Filip Kostić (Eintracht Frankfurt)

2020/21: Gerard Moreno (Villarreal)

2019/20: Romelu Lukaku (Inter)

2018/19: Eden Hazard (Chelsea)



Giovane della stagione di UEFA Europa League

2022/23: Florian Wirtz (Leverkusen)

2021/22: Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt)

Giocatore della stagione di UEFA Europa Conference League

2022/23: Declan Rice (West Ham)

2021/22: Lorenzo Pellegrini (AS Roma)

Giovane della stagione di UEFA Europa Conference League

022/23: Andy Diouf (Basilea)

2021/22: Luis Sinisterra (Feyenoord)

Premi per le competizioni femminili per club

2022/23: Aitana Bonmatí (Barcellona e Spagna) 2021/22: Alexia Putellas (Barcelona e Spagna)

2020/21: Alexia Putellas (Barcelona e Spagna)

2019/20: Pernille Harder (Chelsea e Danimarca)

2018/19: Lucy Bronze (Lyon e Inghilterra)

2017/18: Pernille Harder (Wolfsburg e Danimarca)



Guarda gli highlights di Aitana Bonmatí

Giocatrice della stagione di UEFA Women's Champions League

2022/23: Aitana Bonmatí (Barcellona)

2021/22: Alexia Putellas (Barcelona)

Giovane della stagione di UEFA Women's Champions League

2022/23: Lena Oberdorf (Wolfsburg)

2021/22: Selma Bacha (Lyon)

Allenatore dell'anno

2022/23: Sarina Wiegman (Inghilterra)

2021/22: Sarina Wiegman (Inghilterra)

2020/21: Lluís Cortés (Barcelona)

2019/20: Jean-Luc Vasseur (Lyon)