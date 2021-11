Il gol e la tripletta più veloce in Europa League

Il centrocampista Jan Sýkora ha segnato il gol più veloce nella storia della UEFA Europa League, nella prima giornata della stagione 2016/17.

La sfida di Baku della prima giornata era iniziata da appena 10,69 secondi quando Sýkora ha portato in vantaggio i cechi del Liberec – dato ancora più incredibile se si pensa che a battere il calcio d'inizio erano stati i padroni di casa del Qarabağ!

Quel gol è stato messo a segno pochissimi centesimi di secondi dopo la rete più veloce di UEFA Champions League messa a segno da Roy Makay. L'olandese è andato in gol dopo appena 10,12 secondi col Bayern Monaco contro il Real Madrid negli ottavi del 2006/07.

I gol più veloci di Europa League

10.69 Jan Sýkora (Qarabağ - Liberec 2-2) 15/09/2016

12.60 Eljif Elmas (Napoli - Spartak Moskva 2-3) 30/09/2021

13.21 Vitolo (Villarreal - Sevilla 1-3) 12/03/2015

15.19 Ismael Blanco (AEK Athens - BATE Borisov 2-2) 05/11/2009

16.88 Keita Baldé (Ludogorets - Lazio 3-3) 27/02/2014

Sorprende il dato che un gol segnato nelle prime fasi di gioco non sia sempre una buona notizia: dei cinque giocatori nella classifica dei gol più veloci in UEFA Europa League, solo uno alla fine ha vinto la propria partita. Una tripletta in pochi minuti invece è garanzia di vittoria.

Patson Daka ha segnato la tripletta più veloce alla terza giornata andando in gol tre volte tra il 45' e il 54' col Leicester. L'attaccante dello Zambia ha poi segnato la sua quarta rete personale dopo 25 minuti che è valsa la vittoria in casa dello Spartak Moskva.

Le triplette più veloci in Europa League

Guarda Daka segnare la tripletta più veloce in Europa League

9:34 Patson Daka (Spartak Moskva - Leicester 3-4) 20/10/2021

10:56 Claudiu Keşerü (FCSB - Aalborg 6-0) 18/09/2014

11:00 Diogo Jota (Wolves - Beşiktaş 4-0 ) 12/12/2019

12:27 Andrej Kramarić (Rijeka - Feyenoord 3-1) 23/10/2014

13:35 Steven Gerrard (Liverpool - Napoli 3-1) 04/11/2010



Daka è inoltre diventato il quinto giocatore a segnare quattro o più gol in una partita di UEFA Europa League, e il secondo più veloce dopo Willian José, il cui 'poker' è stato messo a segno in 26 minuti con la Real Sociedad in casa del Vardar nel 2017.

Più gol in una partita di Europa League

5 Aritz Aduriz (Athletic Club - Genk 5-3) 03/11/2016

4 Radamel Falcao (Porto - Villarreal 5-1) 28/04/2011

4 Edinson Cavani (Napoli - Dnipro 4-2) 08/11/2012

4 Willian José (Vardar - Real Sociedad 0-6) 19/10/2017

4 Patson Daka (Spartak Moskva - Leicester 3-4) 20/10/2021