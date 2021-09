Leicester - Napoli 2-2, Osimhen firma la rimonta azzurra

Parte bene l'avventura europea del SSC Napoli di Luciano Spalletti. Nel match che apre il gruppo C di UEFA Europa League, gli azzurri pareggiano 2-2 in rimonta in casa del Leicester City FC e tornano imbattuti da quella che sulla carta è la trasferta più difficile della prima fase.

Sono due gol di Victor Osimhen a fare felice il Napoli, che ha comunque legittimato il pari facendo tanto possesso palla e più in generale mostrando una buona personalità su un campo storicamente difficile come il King Power Stadium. Gli uomini di Spalletti hanno però concesso tanto in difesa rischiando di compromettere il loro cammino europeo con qualche disattenzione di troppo.

Pronti via e il Leicester va subito in vantaggio: dopo una prima occasione sciupata da Harvey Barnes, al 9' Giovanni Di Lorenzo (dirottato a sinistra per sostituire l'infortunato Mário Rui) si perde l'inserimento di Ayoze Pérez e il centrocampista spagnolo buca David Ospina con una bella volée su cross del solito Barnes dalla destra.

Il Napoli subisce il colpo ma presto ritrova il pallino del gioco e comincia a costruire palle gol: ci provano in sequenza Kevin Malcuit, Lorenzo Insigne e Piotr Zieliński ma l'occasione migliore capita sulla testa di Hirving Lozano che al 45' chiama Kasper Schmeichel al miracolo con un colpo di testa in torsione dal centro dell'area.

In svantaggio all'intervallo, il Napoli si ritrova sotto di due gol nella ripresa quando Kelechi Iheanacho anticipa Fabián Ruiz e lancia Barnes in campo aperto, doppio passo su Malcuit e diagonale imprendibile per Ospina.

Sembra tutto finito ma il Napoli di Spalletti ha sette vite e risorge dalle sue ceneri sulle ali di Osimhen. Il centravanti nigeriano, infatti, si carica la squadra sulle spalle e dimezza subito lo svantaggio addomesticando un pallone a mezza altezza di Fabián Ruiz e battendo Schmeichel con un lob impossibile.

Spalletti crede nella rimonta e getta nella mischia Adam Ounas e Andrea Petagna ma è ancora Osimhen a fare esplodere i mille ultras napoletani in trasferta a Leicester: sul cross di Matteo Politano dalla destra, infatti, il numero 9 in maglia rossa salta più in alto di tutti e batte Schmeichel per la seconda volta con un imperioso colpo di testa.

Finisce 2-2, Spalletti può sorridere.