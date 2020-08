Inter - Shakhtar: dove vederla, probabili formazioni e ultimi aggiornamenti

L'Inter affronta lo Shakhtar in semifinale di UEFA Europa League lunedì 17 agosto a Düsseldorf alle 21:00. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie dalle squadre, le dichiarazioni degli allenatori e il parere degli esperti.



Dove guardarla in TV

Fare clic qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Europa League.

Probabili formazioni

Inter: Handanovič; Godín, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozović, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku



Shakhtar: Pyatov; Dodô, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Marcos Antônio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Júnior Moraes

Le squadre

Internazionale Milano (ITA)

Ranking UEFA: 39ª

Piazzamento in campionato: 2ª (ultima partita: 1 agosto)

Ultime cinque partite: VVVVP

Cammino qualificazione: fase a gironi di UEFA Champions League, 4-1 Ludogorets (sedicesimi), 2-0 Getafe (ottavi), 2-1 Leverkusen (quarti)

Scorsa stagione: ottavi (S contro Eintracht Frankfurt)

Statistiche in semifinale: G7 V4 S3 (più recente: 2001/02, S contro Feyenoord)

Statistiche in finale: G4 V3 S1 (più recente: 1997/98, V contro Lazio)

Miglior traguardo in Coppa/Europa League: campione (1990/91, 1993/94, 1997/98)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Ranking UEFA: 14°

Piazzamento in campionato: 1° (ultima partita: 19 luglio)

Ultime cinque partite: VVPVV

Cammino qualificazione: fase a gironi di UEFA Champions League, 5-4 Benfica (sedicesimi), 5-1 Wolfsburg (ottavi), 4-1 Basel (quarti)

Scorsa stagione: sedicesimi (S contro Eintracht Frankfurt)

Statistiche in semifinale: G2 V1 S1 (più recente: 2015/16, S contro Sevilla)

Statistiche in finale: G1 V1 S0 (2008/09, V contro Bremen)

Miglior traguardo in Coppa/Europa League: campione (2008/09)

Precedenti

L'Inter esulta dopo un gol di Álvaro Recoba contro lo Shakhtar nel 2005 AFP via Getty Images

Terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League 2005/06

10/08/2005 Shakhtar - Inter 0-2 (Martins 68', Adriano 79')

24/08/2005 Inter - Shakhtar 1-1 (Recoba 12'; Elano 25')

La preparazione delle squadre

Anche se ai quarti il Leverkusen ha interrotto la serie di cinque clean sheet dell'Inter, i nerazzurri hanno finalmente trovato quella costanza che a volte è mancata in stagione. La squadra è molto unita e i giocatori hanno fiducia perché arrivano da 10 risultati utili consecutivi, con cinque vittorie nelle ultime cinque partite.

Paolo Menicucci, reporter Inter

Lo Shakhtar è già in vantaggio di uno rispetto all'Inter: 11 partite senza sconfitte, con nove vittorie. La filosofia di gioco dei campioni di Ucraina è rimasta pressoché invariata dai tempi di Mircea Lucescu e del suo stile offensivo, con manovre costruite della retrovie, una circolazione di palla fluida a centrocampo e penetrazioni fulminee negli ultimi 30 metri. Luís Castro ha reso la squadra un po' più veloce nelle transizioni e più diretta: basta chiedere al Basilea, letteralmente travolto ai quarti". 

Bogdan Buga, reporter Shakhtar

Tattica

Antonio Conte è un fan della difesa a tre. Il suo 3-5-2 è composto da due attaccanti davanti a due centrocampisti dinamici, un centrocampista di contenimento (Marcelo Brozović) e due giocatori offensivi sulle fasce. La manovra parte da dietro, attirando il pressing avversario e quindi cercando gli attaccanti – in particolare Lukaku – con palle lunghe dalla difesa o anche dal portiere Samir Handanovič.

Paolo Menicucci, reporter Inter

Il modulo di base dello Shakhtar è un ibrido tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1. In generale, i tre centrocampisti hanno ruoli distinti: Taras Stepanenko gioca più arretrato e opera tra i centrali nella fase di costruzione iniziale, il dinamico Marcos Antônio copre ogni centimetro di campo da un'area all'altra, mentre Alan Patrick tesse le trame dietro la punta Júnior Moraes. Sugli esterni, Taison e Marlos amano accentrarsi e lasciare le fasce ai terzini.

Bogdan Buga, reporter Shakhtar

Le parole degli allenatori

Prossima tappa

La vincitrice affronterà Siviglia o Manchester United in finale a Colonia venerdì 21 agosto.