Sevilla - Manchester United: dove vederla, probabili formazioni e ultimi aggiornamenti

Il Manchester United affronta il Siviglia in semifinale di UEFA Europa League domenica 16 agosto a Colonia alle 21:00. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie dalle squadre, le dichiarazioni degli allenatori e il parere degli esperti.

Dove guardarla in TV

Probabili formazioni

Sevilla: Bounou; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos

Manchester United: Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams; Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba, Rashford; Martial

Indisponibili: Jones (ginocchio)

Le squadre

Siviglia (ESP)

Ranking UEFA: 10°

Posizione in campionato: 4° (ultima partita: 19 luglio)

Ultime cinque partite (dalla più recente): VVVPV

Come si è qualificato: vincitore Gruppo A, 1-1 contro il CFR Cluj (gol in trasferta) ai sedicesimi, 2-0 contro la Roma agli ottavi, 1-0 contro i Wolves ai quarti

Scorsa stagione: ottavi di finale (perso 6-5 con lo Slavia Praha, dts)

Bilancio in semifinale: G5 V5 S0 (più recente: 2015/16, V contro Shakhtar)

Bilancio in finale: G5 V5 S0 (più recente: 2015/16, V contro Liverpool)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vincitrice (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16)

Manchester United (ENG)

Ranking UEFA: 8°

Posizione in campionato: 3° (ultima partita: 26 luglio)

Ultime cinque partite (dalla più recente): VVVPS

Come si è qualificato: vincitore Gruppo L, 6-1 contro il Club Brugge ai sedicesimi, 7-1 contro il LASK agli ottavi, 1-0 contro il Copenhagen ai quarti

Scorsa stagione: UEFA Champions League quarti di finale (perso 4-0 con il Barcellona)

Bilancio in semifinale: G1 V1 S0 (più recente: 2016/17, V contro Celta Vigo)

Bilancio in finale: G1 V1 S0 (2016/17, V contro Ajax)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (2016/17)

Precedenti

Ottavi di UEFA Champions League 2017/18

21/02/2018 Sevilla - United 0-0

13/03/2018 United - Sevilla 1-2 (Lukaku 84'; Ben Yedder 74' 78')

La preparazione delle squadre

Il Siviglia non perde da 19 partite ed è nella massima forma proprio nel momento giusto. Strabiliante nel successo contro una Roma altrettanto in forma, ha poi vinto con pazienza e determinazione la sfida contro i Wolves ai quarti. Inoltre, l'esperienza in questa competizione è tutta a suo vantaggio.

Joe Walker, reporter Siviglia

I Red Devils hanno concluso la stagione in Inghilterra con un buono spunto, ma in UEFA Europa League hanno evidenziato una certa inconsistenza. Lo United è partito in sordina nel quarto di finale di lunedì e avrebbe anche potuto perdere contro il Copenhagen nel finale di gara. I margini di miglioramento sono ampi, anche se Ole Gunnar Solskjær ha giocatori che possono risultare decisivi nel momento del bisogno.

Matthew Howarth, reporter United

Tattica

Julen Lopetegui schiera un 4-3-3 che può diventare velocemente un 4-5-1 in fase di non possesso. La squadra gioca ad alta intensità, pressando alto e inseguendo gli avversari mentre cercano di uscire dalle retrovie. In fase offensiva, i laterali di difesa Jesús Navas e Sergio Reguilón sono sempre arrembanti, mentre Éver Banega dirige l'orchestra a metà campo.

Joe Walker, reporter Siviglia

Solskjær impiega solitamente un 4-2-3-1, anche se contro le squadre più forti ha schierato un 3-4-1-2 difensivo. Gran parte del gioco passa da Bruno Fernandes, che ha concluso la stagione brillantemente ma che lunedì ha evidenziato segni di affaticamento. Con Marcus Rashford, Mason Greenwood e Anthony Martial, l'attacco vanta una velocità formidabile.

Matthew Howarth, reporter United

Le parole degli allenatori

Prossima tappa

La vincente affronterà Inter o Shakhtar in finale a Colonia venerdì 21 agosto.