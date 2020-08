Wolves - Sevilla: storia della partita

La caccia del Siviglia alla quarta UEFA Europa League prosegue a Duisburg, dove ha già battuto la Roma. Tra la squadra spagnola e un posto in semifinale ci sono gli esordienti del Wolverhampton Wanderers.

• I Wolves, alla prima avventura in Europa dopo 39 anni, sono arrivati secondi nel Gruppo K con 13 punti e hanno eliminato comodamente l'Espanyol ai sedicesimi (4-0 c, 2-3 t). Agli ottavi hanno eliminato l'Olympiacos grazie a un rigore di Raúl Jiménez al Molineux dopo un 1-1 in Grecia.

• Il Siviglia ha superato agevolmente il Gruppo A vincendo le prime cinque partite e perdendo contro l'APOEL. Ai sedicesimi ha avuto vita più difficile, battendo il CFR Cluj solo ai gol in trasferta (1-1 t, 0-0 c), ma poi ha eliminato la Roma con un 2-0 in gara unica agli ottavi con le reti di Sergio Reguilón e Youssef En-Nesyri alla MSV Arena, raggiundendo i quarti di finale per la quarta volta.

Precedenti

• Le squadre non si sono mai incontrate nelle competizioni UEFA.

• I Wolves hanno già eliminato una squadra spagnola in questa edizione, l'Espanyol ai sedicesimi. Gli unici precedenti contro una formazione spagnola risalgono al seconto turno di Coppa dei Campioni 1959/60, con due sconfitte contro il Barcellona (0-4 t, 2-5 c).

• Negli ultimi anni, le squadre inglesi sono state spesso avversarie del Siviglia, che ha avuto largamente la meglio. Vittorioso contro il Liverpool in finale di Europa League 2016 (3-1) e contro il Middlesbrough in Coppa UEFA dieci anni prima (4-0), ha perso solo una partita su sei dall'ultimo trionfo, 2-0 sul campo del Leicester City agli ottavi di UEFA Champions League 2016/17 (2-3 tot.). Un anno dopo, però, ha eliminato il Manchester United allo stesso turno, pareggiando 0-0 a Siviglia e vincendo 2-1 all'Old Trafford.

Forma

Wolves

• Nel 2018/19, prima stagione dopo la promozione in Premier League, i Wolves sono arrivati settimi, tornando in Europa dopo l'eliminazione al primo turno di Coppa UEFA 1980/81 contro il PSV Eindhoven.

• I Wolves hanno iniziato la UEFA Europa League a luglio 2019, vincendo tutte e sei le partite di qualificazione contro Crusaders, Pyunik e Torino (agli spareggi). Hanno perso la prima gara del girone per 1-0 contro il Braga ma hanno battuto Beşiktaş (1-0 t, 4-0 c) e Slovan Bratislava (2-1 a, 1-0 h) e hanno pareggiato 3-3 in Portogallo.

• La miglior stagione in Europa della squadra inglese risale alla prima edizione della Coppa UEFA (1971/72), quando è arrivata in finale e ha perso 3-2 contro i connazionali del Tottenham Hotspur.

• Il bilancio europeo dei Wolves in questa stagione recita V12 P2 S2, con 38 gol segnati e 13 subiti. L'unica partita in cui non hanno segnato è stata quella contro il Braga alla prima giornata.

• Nelle precedenti trasferte in Germania, il Wolverhampton ha registrato una vittoria e tre sconfitte. La primissima gara esterna del club, al primo turno di Coppa dei Campioni 1958/59, si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro lo Schalke a Gelsenkirchen, per un 4-3 complessivo a favore della formazione tedesca.

Siviglia

• Nella passata stagione, il Siviglia ha giocato 16 partite di UEFA Europa League, passando dal secondo turno di qualificazione sino agli ottavi di finale e uscendo con lo Slavia Praha perdendo ai supplementari nella capitale ceca. Il club andaluso si è qualificato alla fase a gironi di questa stagione in virtù del sesto posto in Liga nel 2018/19.

• I tre volte vincitori della UEFA Europa League non hanno mai fallito la qualificazione ai sedicesimi e con questa si sono qualificati cinque volte su cinque, passando come primi per la terza volta. Nel girone, il Siviglia ha battuto Qarabağ e Dudelange in casa e in trasferta e poi vinto 1-0 con l'APOEL prima della sconfitta con lo stesso risultato a Cipro nell'ultima giornata. Gli spagnoli hanno superato il girone con 15 punti - più di qualsiasi altra squadra in questa edizione - ma con i due pareggi ai sedicesimi contro il CFR erano a tre le partite senza vittorie prima di quella contro la Roma.

• Il Siviglia ha superato tre volte su tre i quarti di finale di UEFA Europa League, eliminando il Porto nel 2013/14 (0-1 t, 4-1 c), lo Zenit nel 2014/15 (2-1 c, 2-2 t) e l'Athletic Club nel 2015/16 (2-1 t, 1-2 c, 5-4 dcr) e vincendo sempre il torneo.

• Il Siviglia ha un bilancio positivo in Germania nelle competizioni UEFA (V7 P1 S3). Tranne la Roma a Duisburg, ha sempre affrontato squadre tedesche.

Collegamenti e curiosità

• I Wolves hanno due giocatori spagnoli che hanno militato in squadre di Liga: Adama Traoré (Barcellona 2013–14) e Jonny (Celta Vigo 2012–18).

• Tre giocatori del Siviglia hanno militato in squadre inglesi: Jesús Navas (Manchester City 2013–17), Suso (Liverpool 2012–15) e Luuk de Jong (Newcastle 2014).

• Nuno Espírito Santo, tecnico dei Wolves, ha allenato il Valencia da luglio 2014 a novembre 2015.

• Nuno e il collega Julen Lopetegui hanno allenato il Porto ma non hanno mai vinto trofei.

• En-Nesyri, Yassine Bounou (Siviglia) e Romain Saïss (Wolves) giocano nella nazionale del Marocco.

• I Wolves erano tra le sei esordienti di questa Europa League ma sono gli unici ancora in gara.

• La formazione inglese gioca la 17esima gara europea stagionale. Tra le altre squadre ai quarti di Europa League, solo il Copenhagen ne ha giocate altrettante. Per contro, il Siviglia è appena alla decima uscita europea nel 2019/20.

• Il Siviglia è una delle due ex vincitrici della UEFA Europa League ancora in gara insieme al Manchester United. Altre tre squadre – Internazionale, Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk – hanno vinto la Coppa UEFA.

• Il Siviglia ha segnato 123 gol in UEFA Europa League (dalla fase a gironi alla finale) e deve farne un altro per eguagliare il record della competizione, attualmente detenuto da Villareal e Salisburgo. Inoltre ha vinto 39 partite, eguagliando il primato del Salisburgo.

• I Wolves sono arrivati settimi in Premier League 2019/20, mancando un posto nella prossima UEFA Europa League perché l'Arsenal (ottavo) ha vinto la FA Cup contro il Chelsea.

• Il Siviglia è arrivato quarto in Liga nel 2019/20, qualificandosi direttamente per la fase a gironi di UEFA Champions League per la sesta volta.

• Questo è l'unico quarto di finale tra due squadre che hanno iniziato la stagione 2019/20 in UEFA Europa League. Il Manchester United è l'unica altra squadra dei quarti che non ha iniziato dalla UEFA Champions League.

Calci di rigore

• I Wolves non sono mai arrivati ai rigori nelle competizioni UEFA.

• Il bilancio del Siviglia ai rigori nelle competizioni UEFA è V5 S1:

4-3 contro PAOK, primo turno di Coppa UEFA 1990/91

3-1 contro Espanyol, finale di Coppa UEFA 2006/07

2-3 contro Fenerbahçe, ottavi di UEFA Champions League 2007/08

4-3 contro Real Betis, ottavi di UEFA Europa League 2013/14

4-2 contro Benfica, finale di UEFA Europa League 2013/14

5-4 contro Athletic Club, quarti di UEFA Europa League 2015/16

Allenatori

• Ex portiere del Portogallo a UEFA EURO 2008, ma mai schierato in nazionale, Nuno Espírito Santo è stato per lo più una riserva da giocatore. Da allenatore si è fatto notare decisamente di più, dimostrando meticolosità e idee futuriste al Valencia, al Porto e, da maggio 2017, ai Wolves. Si è fatto notare raggiungendo due finali di coppa nazionale e l'Europa con i portoghesi del Rio Ave e nei 18 mesi al Mestalla. Ha portato i Wolves in Premier League alla prima stagione e in UEFA Europa League alla seconda.

• Nel giugno 2019 il Siviglia ha messo sotto contratto per tre anni Julen Lopetegui. L'ex portiere è tornato ad allenare dopo una breve parentesi col Real Madrid conclusasi prematuramente nell'ottobre 2018. In carriera ha allenato le giovanili della Spagna, vincendo titoli europei con l'Under 19 nel 2012 e con l'U21 l'anno successivo. In seguito ha preso le redini del Porto, che ha allenato per 18 mesi, e poi è stato scelto come Ct della Spagna. Dopo la qualificazione in Coppa del Mondo FIFA 2018, è stato però esonerato alla vigilia del torneo.