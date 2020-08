Shakhtar - Basel: storia della partita

L'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen ospita la sfida tra Shakhtar Donetsk e Basel ai quarti di UEFA Europa League. Entrambe le squadre hanno eliminato formazioni tedesche agli ottavi.

• Lo Shakhtar ha iniziato la stagione dalla fase a gironi di UEFA Champions League ma è stato eliminato perdendo in casa per 3-0 all'ultima giornata contro l'Atalanta, seconda classificata dietro il Manchester City. Ai sedicesimi di UEFA Europa League ha eliminato il Benfica (2-1 c, 3-3 t), mentre agli ottavi ha battuto il Wolfsburg segnando tre gol a Kiev dopo una vittoria per 2-1 in Germania.

• Il Basilea ha centrato la qualificazione ai sedicesimi con due giornate di anticipo dopo due vittorie sul Getafe, chiudendo il Gruppo C al primo posto con 13 punti. Ai sedicesimi ha eliminato l'APOEL con un 3-0 esterno e un 1-0 interno, mentre agli ottavi ha battuto l'Eintracht Frankfurt con un 4-0 complessivo (3-0 t, 1-0 c).

Precedenti

• Il primo confronto tra le due squadre risale alla Coppa UEFA Intertoto 1996, con un 2-2 a Basilea. Nella fase a gironi di UEFA Champions League 2008/09, lo Shakhtar ha vinto 2-1 in trasferta e 5-0 in casa. Andriy Pyatov ha giocato entrambe le gare con la formazione ucraina, mentre quella svizzera ha schierato Valentin Stocker e Fabian Frei. Anche se lo Shakhtar non ha raggiunto la fase a eliminazione diretta, è passato in Coppa UEFA e ha battuto il Werder Bremen per 2-1 in finale a Istanbul.

• In 11 partite contro le squadre elvetiche, lo Shakhtar ha totalizzato sette vittorie (cinque su cinque in Ucraina). Nelle gare a eliminazione diretta ha un bilancio di due vittorie e due sconfitte, perdendo la più recente ai rigori contro lo Young Boys al terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League dopo i rispettivi 2-0 casalinghi.

• Le uniche altre partite del Basilea contro squadre ucraine si sono concluse con un 3-1 complessivo sul Dnipro ai sedicesimi di UEFA Europa League 2012/13 (2-0 c, 1-1 t), con primo gol di Valentin Stocker nella gara di andata. La formazione elvetica ha poi raggiunto le semifinali.

Forma

Shakhtar

• Lo Shakhtar ha vinto il campionato 2018/19, conquistando il suo 12esimo titolo e i due trofei nazionali per la terza stagione consecutiva. In questo modo si è assicurato la terza partecipazione consecutiva alla fase a gironi di UEFA Champions League, la 14esima in totale.

• La formazione ucraina ha vinto solo una partita nella fase a gironi, 2-1 sul campo dell'Atalanta alla seconda giornata con gol nel recupero. Quindi ha collezionato tre pareggi consecutivi, contro la Dinamo Zagreb (2-2 c, 3-3 t) e in casa del Manchester City (1-1) dopo aver perso 3-0 a Kharkiv. Ha chiuso il girone con la sconfitta contro l'Atalanta, approdando alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League per la quarta volta in cinque stagioni.

• Eliminando il Benfica, lo Shakhtar è arrivato agli ottavi di UEFA Europa League per la seconda volta, quindi ha collezionato il secondo successo su due a questo turno eliminando il Wolfsburg. Nell'unico altro quarto di UEFA Europa League finora disputato (2015/16) ha eliminato il Braga con un 6-1 complessivo (2-1 t, 4-0 c).

• Lo Shakhtar ha vinto cinque partite europee su 12 in Germania (P1 S6), comprese le due a Gelsenkirchen contro lo Schalke: 1-0 al terzo turno di Coppa UEFA 2004/05 e 3-0 al ritorno dei sedicesimi 2015/16, con Marlos e Viktor Kovalenko a segno.

Basilea

• Dopo aver vinto il campionato dal 2009/10 al 2016/17, il Basilea è arrivato secondo dietro lo Young Boys nelle due stagioni successive. Nel 2018/19 è uscito nella qualificazioni di UEFA Champions League e UEFA Europa League.

• In questa stagione ha mancato nuovamente l'accesso al tabellone principale di UEFA Champions League, vincendo ai gol in trasferta contro il PSV Eindhoven al secondo turno di qualificazione ma uscendo al turno successivo con un 5-2 contro il LASK. Dopo il passaggio alla fase a gironi di UEFA Europa League, ha vinto 5-0 in casa contro il Krasnodar, quindi ha pareggiato 2-2 contro il Trabzonspor e ha battuto il Getafe per 1-0 in Spagna e 2-1 in Svizzera, assicurandosi la qualificazione.

• Le vittorie contro APOEL e Francoforte hanno portato il Basilea ai quarti di UEFA Europa League per la terza volta dopo le edizioni 2012/13 e 2013/14. Nei primo di questi quarti, ha eliminato il Tottenham Hotspur ai rigori dopo due 2-2, mentre un anno più tardi è uscito contro il Valencia ai supplementari: a un 3-0 in Svizzera ha fatto seguito una sconfitta per 5-0 al Mestalla, in quella che rimane la seconda maggiore rimonta nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League.

• Il bilancio complessivo del Basilea nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League è V10 P7 S7, con quattro vittorie su quattro in questa stagione, otto gol segnati e nessuno subito.

Collegamenti e curiosità

• Yevhen Konoplyanka (Shakhtar) ha giocato a Gelsenkirchen nello Schalke dal 2016 al 2019.

• Lo Shakhtar è una delle tre squadre della fase a gironi di UEFA Champions League che hanno raggiunto i quarti di UEFA Europa League insieme a Bayer Leverkusen e Internazionale.

• La gara vinta per 1-0 contro il Frankfurt è stata la quinta consecutiva di UEFA Europa League chiusa dal Basilea senza subire reti, eguagliando il record di altri cinque club: Arsenal, Manchester United, Napoli, Salzburg e Villarreal.

• Nella vittoria interta contro il Frankfurt, l'attaccante Ricky van Wolfswinkel del Basilea ha collezionato la 50esima presenza nelle competizioni UEFA per club. L'olandese è sceso in campo per la prima volta in questa Europa League dopo una lunga assenza per un intervento alla testa.

• Nel 2019/20, lo Shakhtar ha difeso il titolo staccando la Dynamo Kyiv di ben 23 punti.

• Il Basilea ha concluso il campionato 2019/20 al terzo posto dietro Young Boys e St Gallen.

Calci di rigore

• Il bilancio dello Shakhtar ai rigori nelle competizioni UEFA è V0 S2:

1-4 contro Club Brugge, terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League 2002/03

2-4 contro Young Boys, terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League 2016/17

• Il bilancio del Basilea ai rigori nelle competizioni UEFA è V1 S0:

4-1 contro Tottenham Hotspur, quarti di UEFA Europa League 2012/13

Allenatori

• Nominato allenatore dello Shakhtar Donetsk a giugno 2019, Luís Castro ha preso il posto del connazionale Paulo Fonseca, come aveva fatto nel 2014 al Porto. Ex terzino destro, ha giocato prevalentemente nelle serie minori per 17 anni, seguendo un percorso simile da allenatore prima dell'incarico nella massima divisione al Penafiel nel 2004. Dopo 10 anni nello staff tecnico del Porto (2006–16) ha allenato Rio Ave, Chaves e Vitória SC.

• Ex nazionale svizzero con 55 presenze dal 1982 a EURO '96, Koller ha trascorso l'intera carriera da giocatore nella sua Zurigo al Grasshoppers, vincendo sette campionati e cinque coppe nazionali. Dopo aver vinto il campionato da allenatore con St Gallen e Grasshoppers, ha lavorato in Germania al Köln e al Bochum. Nel 2011 ha accettato la panchina dell'Austria, con cui ha raggiunto la qualificazione a UEFA EURO 2016. Ad agosto 2018 è stato ingaggiato dal Basilea, vincendo la Coppa di Svizzera alla prima stagione.