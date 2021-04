Anteprima Arsenal - Villarreal: dove guardarla, ultime notizie e probabili formazioni

L'Arsenal ha perso 2-1 l'andata in trasferta della semifinale di UEFA Europa League ma nel ritorno in casa - previsto per il 6 maggio alle 21:00 CET -, proverà a ribaltare le sorti della qualificazione.

Il Villareal è andato sul 2-0 nel primo tempo con Manu Trigueros e Raúl Albiol. Verso l'ora di gioco l'espulsione di Dani Ceballos sembrava avere spento le velleità di rimonta degli ospiti che però non hanno mollato e hanno accorciato le distanze con Nicolas Pépé su rigore. Con l'espulsione di Étienne Capoue nell'ultimo quarto d'ora, le due squadre hanno chiuso in dieci contro dieci.

Stato di forma

Arsenal

Forma: SSPVVP

Prossima: Newcastle - Arsenal, 02/05

Situazione attuale: 10° in Premier League

Villarreal

Forma: VSSVVS

Prossima: Villarreal - Getafe, 02/05

Situazione attuale: 7° in Liga

L'incredibile statistica di Unai Emery in semifinale

Probabili formazioni

Arsenal: Leno; Chambers, Holding, Pablo Marí, Xhaka; Elneny, Partey; Smith Rowe, Ødegaard, Saka; Aubameyang

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Parejo, Coquelin, Trigueros; Gerard Moreno, Alcácer, Chukwueze

Il parere degli esperti

Samantha Miller, reporter Arsenal: l'inizio fiacco dell'Arsenal nel primo tempo dell'andata ne aveva quasi compromesso le speranze di qualificazione. I Gunners non dovranno ripetere lo stesso errore nel ritorno ma giocare con lo stesso encomiabile spirito del secondo tempo che ha rimesso in discussione la qualificazione e che per poco non ha portato Pierre-Emerick Aubameyang a segnare il gol del pari nei minuti finali.

Le grandi rimonte delle gare di ritorno

Graham Hunter, reporter Villarreal: l'ardente desiderio della coppa e della finale ha rinvigorito il Villareal che si è spinto sempre di più verso propri limiti giocando quanto meno alla pari dell'Arsenal per buona parte dell'andata. Probabilmente non sarà la squadra migliore a passare, ma quella che dimostrerà più energia, impegno e voglia di vincere.

L'opinione dal campo

Mikel Arteta, allenatore Arsenal: "Se proprio si doveva perdere, allora [2-1] è probabilmente il miglior risultato possibile. Sono fiducioso: possiamo vincere".

Emery sulla vittoria del Villarreal nell'andata

Unai Emery, allenatore Villarreal: "Giocheremo lì con lo stesso piano [dell'andata]: avere il controllo della partita e mostrare la nostra personalità".

Manu Trigueros, centrocampista del Villarreal: "L'Arsenal è ancora in corsa dopo l'andata. Avremmo dovuto chiudere il discorso qualificazione".

Bukayo Saka, esterno dell'Arsenal: "Nel secondo tempo [dell'andata] abbiamo dimostrato di essere migliori di loro, anche in dieci uomini, quindi dipende da noi. Quando giochiamo bene possiamo battere chiunque".