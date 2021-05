Arsenal - Villarreal 0-0 (tot.: 1-2): gli spagnoli resistono e centrano la prima finale

Il Villareal si qualifica alla sua prima finale europea grazie a una prestazione difensiva perfetta e a un gioco ben manovrato che costringe l'Arsenal al pari a Londra.

La partita in pillole

In svantaggio dopo l'andata, la squadra di casa fatica a costruire azioni degne di nota nei primi 45 minuti, fatta eccezione per la conclusione al volo del rientrante Pierre-Emerick Aubameyang che sfiora solamente la porta. Il Villareal deve fare a meno di Samu Chukwueze, che esce in barella prima della mezz'ora, ma continua a difendere senza grosse difficoltà il vantaggio dell'andata.

Le conclusioni di Nicolas Pépé ed Emile Smith Rowe a inizio del secondo tempo escono di poco a lato. Rob Holding colpisce il legno su un colpo di testa angolato. I Gunners continuano a spingere e arrivano a un passo dal gol qualificazione quando il colpo di testa di Aubameyang colpisce il palo rimbalzando pericolosamente verso la linea di porta. L'attenta difesa del Villareal però resiste agli assalti dei padroni di casa e gli spagnoli portano a casa un prezioso pareggio che vale la finale.

Formazioni

Il colpo di testa di Pierre-Emerick Aubemeyang colpisce il palo sul finale UEFA via Gegg

Arsenal: Leno; Holding, Pablo Marí, Tierney (Willian 80'); Bellerín (Nketiah 90'+1'), Smith Rowe, Partey, Saka; Pépé , Aubameyang (Lacazette 79'), Ødegaard (Martinelli 66')

Villarreal: Rulli; Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Moreno 90'+1'); Parejo, Coquelin, Trigueros; Moreno, Alcácer (Bacca 72'), Chuckweze (Pino 29'; Gómez 90'+1')

Prossime partite

Il Villarreal affronterà il Manchester United in finale. Prima di allora giocherà contro Celta Vigo (09/05), Valladolid (13/05), Siviglia (16/05) e Real Madrid (23/05).