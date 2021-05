Roma - Manchester United: dove guardarla, ultime notizie e pronostici

Dopo la sconfitta per 6-2 dell'andata, la Roma ospita il Manchester United nella semifinale di ritorno di UEFA Europa League il 6 maggio alle 21:00 CET.

In sostanza si sono viste due partite. Nonostante l'uscita di tre giocatori per infortunio, la Roma si è portata sul 2-1 all'Old Trafford nel primo tempo, ma la ripresa è stata a senso unico. Ispirato da Edinson Cavani, autore di una doppietta, lo United ha segnato cinque gol e si è imposto 6-2, ipotecando la qualificazione in finale di UEFA Europa League.

Highlights: Man. United 6-2 Roma

Statistiche

Roma

Forma: SSPSPV

Prossima partita: Sampdoria - Roma, 02/05

Situazione attuale: 7ª in Serie A

Manchester United

Forma: VPVVVV

Ultima partita: Man. United - Roma 6-2, 29/04 (semifinale di andata di UEFA Europa League)

Situazione attuale: 2° in Premier League

Džeko raggiunge i 20 gol in Europa League

Probabili formazioni

Roma: Mirante; Smalling, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Džeko

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Matić, Fred; James, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani

Il parere degli esperti

Vieri Capretta, reporter Roma: la Roma sa come rimontare all'Olimpico (basta chiedere al Barcellona!), quindi non è ancora spacciata, anche se segnare quattro gol senza subirne sembra quasi impossibile.

Matthew Howarth, reporter Manchester United: i due gol fuori casa danno qualche speranza alla Roma, ma i Red Devils spezzeranno sicuramente l'incantesimo delle semifinali (quattro sconfitte su quattro) con Ole Gunnar Solskjær.

La mia missione con Dimitar Berbatov

L'opinione dal campo

Paul Pogba, centrocampista Manchester United: "Non è ancora finita. Nel primo tempo abbiamo commesso due errori e subito due gol. Sul secondo eravamo in confusione. Nell'intervallo ci siamo detti 'facciamo le cose per bene, le cose semplici'".

