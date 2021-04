Villarreal - Arsenal Europa League: dove guardarla, ultime notizie e pronostici

Il Villarreal ospita l'Arsenal nella semifinale di andata di UEFA Europa League il 29 aprile alle 21:00 CET.



Dove guardare la partita in TV



Il cammino fino alla semifinale

Villarreal: Unai Emery è lo specialista della competizione avendo condotto il Siviglia a vincere tre titoli prima di aggiudicarsi il torneo del 2020/21 alla guida del Villareal. Imbattuto da 12 partite (V11 P1), grazie soprattutto ai gemelli del gol Gerard Moreno e Paco Alcácer, i Sottomarini Gialli si sono sbarazzati senza troppe difficoltà di Salzburg (4-1), Dynamo Kyiv (4-0) e Tottenham prima dell'eliminazione della Dinamo Zagreb (3-1) ai quarti.

Arsenal: il miglior attacco della competizione ha avuto qualche problema in questa edizione ma il palcoscenico europeo ha tirato fuori da loro il meglio. La squadra di Mikel Arteta è diventata l'11esima squadra a superare la fase a gironi a punteggio pieno, ma poi hanno sofferto nella fase a eliminazione diretta dove hanno superato Benfica (4-3), Olympiacos (3-2) e Slavia Praha (5-1) - che prima aveva battuto a sorpresa Leicester e Rangers.

Statistiche

Villarreal

Forma: VVSVVV

Ultima partita: Levante - Villarreal 1-5, 18/04

Situazione attuale: 5° in Liga

Le vittorie di Unai Emery in semifinale

Arsenal

Forma: PVVPSP

Ultima partita: Arsenal - Fulham 1-1, 18/04

Situazione attuale: 9° in Premier League

Probabili formazioni

Il parere degli esperti

Graham Hunter, reporter Villarreal: quando è stato scelto a luglio dal Villarreal, Unai Emery, è subentrato a discapito di un ex calciatore del club molto amato, Javi Calleja, che aveva fatto un ottimo lavoro. Ciò che ha fatto la differenza nella scelta è stato il curriculum di Emery, vincitore di tre UEFA Europa League. Il tempo sembra avere dato ragione alla scelta del club.

Samantha Miller, reporter Arsenal: i Gunners hanno sofferto nella fase a eliminazione diretta ma hanno dimostrato il loro carattere, soprattutto nell'emozionante sfida di ritorno dei quarti di finale contro lo Slavia Praga che ha segnato un nuovo punto di partenza. Se riusciranno a mantenere quell'intensità, i Gunners saranno un avversario tosto per tutti.

L'opinione dal campo

Unai Emery, allenatore Villarreal: "Sono abituato ad affrontare le mie ex squadre, quindi giocare contro l'Arsenal non è una novità. Ci prepareremo con umiltà, orgoglio e responsabilità. Abbiamo la possibilità di riportare il Villarreal ai massimi ranghi del calcio europeo. La cosa principale è goderci quello che abbiamo fatto finora e provare a spezzare l'incantesimo, dopo aver giocato diverse semifinali senza mai arrivare in finale. Il Villarreal è alla quinta semifinale europea, mentre per me sarà la sesta dopo quelle con Siviglia, Arsenal e Valencia".

Paco Alcácer, attaccante Villarreal: "Stiamo proseguendo un percorso che è già ampiamente lodevole. Nessuno di noi sprecherà tempo a sognare la finale o il futuro. Dobbiamo solo goderci il momento".

Bukayo Saka, attaccante Arsenal: "Siamo una grande squadra e quando giochiamo così [come nel 4-0 contro lo Slavia Praha] è una sensazione incredibile. Non dobbiamo compiere errori stupidi. Abbiamo una grande possibilità, quella di arrivare in finale".