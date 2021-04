Villarreal - Arsenal 2-1: Emery si aggiudica il primo round

Unai Emery vince la semifinale di andata di UEFA Europa League contro la sua ex squadra, che però può sperare in un importante gol fuori casa.

Manu Trigueros dopo il primo gol del Villarreal

La partita in pillole

Il Villarreal parte meglio e viene premiato già al 5', quando Manu Trigueros si avventa su un rimpallo in area e insacca con un potente diagonale da posizione angolata. L'Arsenal non riesce a imporre il ritmo e subisce il raddoppio alla mezz'ora da parte di Raúl Albiol, che approfitta di una sponda di testa di Gerard Moreno su calcio d'angolo e tocca in rete di destro.

La gara dell'Arsenal si complica al 12' della ripresa, quando Dani Ceballos riceve il secondo cartellino giallo, ma al 73' Trigueros atterra in area Bukayo Saka e Nicolas Pépé trasforma dal dischetto. Anche il Villarreal chiude in 10 uomini per l'espulsione di Étienne Capoue. Nel finale, una bella parata di Gerónimo Rulli impedisce al subentrato Pierre-Emerick Aubameyang di firmare il pareggio.

Raúl Albiol esulta dopo il 2-0

Formazioni

Villarreal: Rulli; Foyth (Gaspar 70'), Albiol, Torres, Pedraza (Gómez 80'); Parejo, Capoue, Trigueros (Alberto Moreno 80'); Gerard Moreno, Alcácer (Coquelin 46'), Chukwueze

Arsenal: Leno; Chambers, Holding, Pablo Marí, Xhaka; Ceballos, Partey; Smith Rowe (Elneny 90'+5), Ødegaard (Martinelli 63'), Saka (Aubameyang 85'); Pépé (Willian 90'+5)

Prossime partite

La semifinale di ritorno è in programma a Londra il 6 maggio. Prima, l'Arsenal andrà a Newcastle in Premier League (01/05), mentre il Villarreal ospiterà il Getafe in Liga (02/05).