Villarreal - Dinamo Zagreb 2-1 (tot.: 3-1): il sottomarino giallo approda in semifinale

INTRO

La partita in pillole

Dopo aver avuto la meglio nelle battute iniziali e colpito un palo con una conclusione di Samuel Chukwueze dalla corta distanza, il Villarreal apre le marcature con un tap-in di Paco Alcácer, mentre Gerard Moreno firma il raddoppio d'esperienza.

Mislav Oršić concretizza una bella manovra corale e ridà un barlume di speranza alla Dinamo, ma il dominio del Villarreal è ribadito da un altro legno di Chukwueze. I padroni di casa, dunque, passano meritatamente il turno in virtù di un 3-1 complessivo.

Formazioni

Highlights: Dinamo Zagreb - Villarreal 0-1

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Moreno 90'); Trigueros (Moi Gómez 62'), Capoue, Parejo (Coquelin 84'); Gerard Moreno, Alcácer (Álex Baena 90'), Chukwueze

Dinamo: Livaković, Ristovski (Stojanović (62'), Lauritsen, Théophile-Catherine (Perić 82'), Gvardiol; Jakić, Ademi (J. Mišić 82'); Ivanušec (Atiemwen 76'), Majer (Franjić 62'), Oršić; Petković.

Prossime partite

Il Villarreal affronterà l'Arsenal in semifinale, con gara di andata in programma il 29 aprile e ritorno il 6 maggio. Prima, il sottomarino giallo riprende la corsa verso un piazzamento in Europa affrontando Levante (18/04), Alavés (21/04) e Barcellona (25/04).