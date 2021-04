Slavia Praha - Arsenal 0-4 (tot.: 1-5): Gunners avanti in scioltezza

INTRO

La partita in pillole

Dopo la rocambolesca conclusione della gara di andata, l'Arsenal travolge lo Slavia Prague con tre gol nel primo tempo e vola tranquillo in semifinale.

Emile Smith Rowe si vede annullare un gol per fuorigioco, ma poi serve Nicolas Pépé per la rete dell'1-0.

Alexandre Lacazette trasforma un rigore concesso per un atterramento su Bukayo Sako, che poi firma anche il terzo gol.

Al 77', Lacazette corona un'ottima prestazione con il secondo gol della serata e accompagna i Gunners a un passo dalla finale.

Formazioni

Slavia: Kolář; Bah (Višinský 46'), Holeš, Bořil (Dorley 46'), Zima; Ševčík, Stanciu (Lingr 46'), Hromada (Masopust 46'), Provod, Olayinka; Kuchta (Tecl 71')

Arsenal: Leno; Chambers, Holding, Pablo Marí, Xhaka; Ceballos, Saka (Martinelli 78'), Partey (Cédric 78'); Pépé (Balogun 88'), Lacazette (Nketiah 78'), Smith Rowe (Elneny 67')

Prossime partite

L'Arsenal affronterà il Villarreal in semifinale, con gara di andata in programma il 29 aprile e ritorno il 6 maggio. Prima, i Gunners ospiteranno Fulham (18/04) ed Everton (23/04) in Premier League.