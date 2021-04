Dinamo Zagabria - Villarreal 0-1: decide Gerard Moreno su rigore

Gerard Moreno segna su rigore e decide la gara d'andata tra Dinamo Zagabria e Villarreal.



La partita in pillole

Gli ospiti hanno il controllo del gioco, anche se Mislav Oršić trova il gol annullato poi per un fuorigioco di Iyayi Atiemwen.

Ma a fine primo tempo il cross di Moreno viene fermato di mano da Kevin Théophile-Catherine e l'attaccante del Villarreal non sbaglia dal dischetto.

La squadra spagnola domina nella ripresa, ma non riesce a trovare la seconda rete per un vantaggio ancora più rassicurante in vista della gara di ritorno.

Damir Krznar, allenatore della Dinamo Zagabria Getty Images

Formazioni

Dinamo: Livaković; Ristovski, Lauritsen, Théophile-Catherine, Gvardiol (Leovac 71'); Ademi, Jakić (Kastrati 61'); Ivanušec, Majer (Franjić 82'), Oršić (Tolić 82'); Atiemwen (Petković 61')

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Capoue, Trigueros (Peña 86'); Chukwueze (Moi Gómez 69'), Bacca (Alcácer 46'), Gerard

Prossimi impegni

Entrambe le squadre torneranno in campo domenica, quando la Dinamo sfiderà la Lokomotiva e il Villarreal ospiterà l'Osasuna. Giovedì si giocherà poi il ritorno, con l'Arsenal o lo Slavia Praha ad attendere la vincente in semifinale.