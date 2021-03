Ajax - Roma: dove guardarla, ultime notizie e analisi degli esperti

L'Ajax affronta la Roma all'andata dei quarti di UEFA Europa League l'8 aprile alle 21:00 CET. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie sulle squadre, le dichiarazioni dei protagonisti e il parere degli esperti.

Ajax

Forma: VVVVV

Prossima partita: Heerenveen - Ajax, 04/04

Situazione attuale: 1° in Eredivisie

Roma

Forma: SVSVV

Prossima partita: Sassuolo - Roma, 03/04

Situazione attuale: 6ª in Serie A

Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadić, Neres

Roma: Pau López; Mancini, Kumbulla, Cristiane; Spinazzola, Villar, Diawara, Veretout; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan

Erik ten Hag, allenatore Ajax: "Ajax-Roma è una sfida di cartello tra due grandi club. Per me è una gara da Champions League. Non ci sono squadre deboli ai quarti. Le partite sono combattute e gli episodi di un giorno sono decisivi. Questo può valere anche contro la Roma, che ha battuto lo Shakhtar Donetsk due volte in modo convincente: significa che è una squadra forte, ma dobbiamo esserlo anche noi".

Paulo Fonseca, allenatore Roma: "L'Ajax è una squadra fortissima, tra le migliori in Europa League. Ha un buon progetto a livello europeo, quindi ci attende una gara molto difficile. Ha uno dei vivai più famosi d'Europa, ma noi abbiamo le nostre possibilità. Dobbiamo studiarlo bene e credo che sarà una partita equilibrata".