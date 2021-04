Granada - Manchester United 0-2: la squadra di Solskjaer vince in Spagna

La partita in pillole

Lo United domina nelle fase iniziali della gara ma nessuna delle due crea delle vere occasioni da gol prima del vantaggio di Rashford, abile a raccogliere un passaggio di Victor Lindelöf e trafiggere Rui Silva.

Il gol scuote il Granada che sfiora due volte il gol, prima con un palo di Yangel Herrera e poi con una conclusione di Roberto Soldado che esce di poco a lato.

Nella ripresa la squadra di casa è più intraprendente ma nei minuti di recupero lo United raddoppia con un rigore di Bruno Fernandes dopo un fallo subito dal subentrante Yan Brice.

Formazioni

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Vallejo, Domingos Duarte (Germán 54'), Neva (Foulquier 74'); Herrera, Gonalons (Brice 86'); Kenedy (Machis 74'), Montoro, Antonio Puertas; Soldado (Suárez 86')

Man. United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw (Alex Telles 46'); Pogba (Matić 73'), McTominay; James, Bruno Fernandes, Rashford (Cavani 65'); Greenwood (Van de Beek 85')

Prossimi impegni

Entrambe le squadre torneranno in campo domenica sera, quando il Granada ospiterà il Valladolid e lo United si recherà a Londra per affrontare il Tottenham di José Mourinho. Giovedì si giocherà poi il ritorno, con Ajax o Roma che attenderanno la vincente in semifinale.