AC Milan - Celtic: storia della partita, statistiche e precedenti

Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due partite, l'AC Milan vuole tornare alla vittoria nel Gruppo H già dalla sfida in casa contro un Celtic che non può più qualificarsi ai sedicesimi di finale.

• Battuto 4-1 in casa e in trasferta dallo Sparta Praha, il Celtic è fuori dai giochi dopo appena quattro partite. Il Milan invece non è riuscito a battere il LOSC Lille (0-3 c, 1-1 t), che adesso occupa il primo posto, e ha un solo punto di vantaggio sulla terza posizione occupata dallo Sparta. I rossoneri potrebbero qualificarsi alla quinta giornata con una vittoria sul Celtic solo se la formazione ceca perdesse in Francia.

Precedenti

• Il Milan ha battuto il Celtic 3-1 a Glasgow nella prima giornata grazie alle prime reti europee di Rade Krunić e Brahim Díaz prima del terzo gol del neo acquisto norvegese Jens Petter Hauge; il gol della bandiera della formazione di casa è stato segnato da Mohamed Elyounoussi.

• I due club si sono affrontati altre dieci volte prima di questa edizione, sempre in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Il Milan in questi precedenti ha centrato sei vittorie mentre il Celtic una sola, con quattro vittorie e un pareggio in casa; nelle prime tre stagioni in cui si sono affrontati, i rossoneri sono sempre approdati in finale – nel 1968/69 (vincitore), 2004/05 (secondo) and 2006/07 (vincitore).

• Il bilancio complessivo del Milan in Europa contro club scozzesi è V11 P3 S3. In casa il bilancio è nettamente in favore dei rossoneri con sette vittorie e un pareggio a fronte di 17 gol segnati e appena due subiti, sebbene oltre al Celtic non abbiano affrontato altri avversari scozzesi dal 1971.

• Per il Celtic questa sarà la 29esima sfida contro un club italiano, col bilancio di V7 P8 S13. Nel primo incontro contro un avversario della Serie A, il Celtic ha battuto l'Inter 2-1 in finale di Coppa dei Campioni del 1967. In Italia gli scozzesi hanno battuto la Lazio 2-1 a Roma nella fase a gironi della passata edizione di UEFA Europa League grazie a una rete di Olivier Ntcham nei minuti di recupero ma prima di quella gara non vincevano da 12 partite (P3 S9).

Statistiche

Milan

• Sesto in Serie A nel campionato 2019/20, il Milan è tornato in Europa dopo una stagione di assenza. La squadra di Stefano Pioli ha battuto lo Shamrock Rovers (2-0 t) e superato il Bodø/Glimt per 3-2, capolista del campionato norvegese, nelle prime due partite di qualificazione, prima di battere il Rio Ave per 9-8 ai calci di rigore dopo il 2-2 in Portogallo che è valso un posto nella fase a gironi.

• Per i sette volte campioni d'Europa, questa è la terza partecipazione alla fase a gironi di UEFA Europa League, tutte nelle ultime quattro stagioni. I rossoneri sono passati come primi nel 2017/18 arrivando sino agli ottavi dove però sono stati sconfitti dall'Arsenal (0-2 c, 1-3 t). Nel 2018/19 sono invece arrivati terzi del girone dietro Olympiacos e Real Betis. Quella è stata la prima volta che i rossoneri hanno fallito la qualificazione da un girone UEFA dalla seconda fase a gironi 2000/01 di UEFA Champions League, interrompendo una striscia di 14 qualificazioni consecutive.

• Il bilancio interno del Milan in UEFA Europa League, qualificazioni comprese, è V9 P1 S3. Nella fase a gironi è V5 P1 S2, con le cinque vittorie arrivate tutte nelle seconde e quinte giornate mentre le due sconfitte nelle terze giornate, compreso lo 0-3 col LOSC di questa stagione.

Celtic

• Il Celtic nella passata stagione ha vinto il campionato scozzese per la nona volta consecutiva – la 51esima complessiva – nonostante la Premiership scozzese sia stata interrotta a marzo. Nella passata stagione gli scozzesi hanno giocato 16 partite europee, partendo dal primo turno di qualificazione di UEFA Champions League per arrivare ai sedicesimi di UEFA Europa League dove, dopo aver vinto il proprio girone per la prima volta, sono stati eliminati dal Copenhagen (1-1 t, 1-3 c).

• In questa stagione il Celtic è uscito per la terza volta consecutiva alla fase di qualificazione di UEFA Champions League, perdendo 1-2 in casa col Ferencváros nel secondo turno di qualificazione, ma vincendo 1-0 in trasferta contro il Riga e il Sarejevo staccando il pass per la fase a gironi di UEFA Europa League. Il club partecipa a una fase a gironi UEFA per la decima stagione consecutiva ed è approdato alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League per sette volte, con tre delle ultime sei partecipazioni proseguite ai sedicesimi - senza però superare il turno.

• La vittoria in casa della Lazio nella quarta giornata della passata stagione è stata la seconda appena fuori casa in UEFA Europa League (dalla fase a gironi in poi). Il loro bilancio complessivo fuori casa nella competizione è V2 P11 S11 dopo il 2-2 di questa stagione in casa del Lille e la sconfitta a Praga.

Collegamenti e curiosità

• Diego Laxalt è passato in prestito al Celtic dal Milan a settembre. Il nazionale uruguaiano ha giocato in Serie A con Bologna, Empoli, Genoa e Torino in Serie A.

• Ntcham ha giocato in Italia col Genoa dal 2015 al 2017, segnando tre gol in 37 partite di campionato.

• Il tecnico dei Bhoys, Neil Lennon, ha giocato col Celtic contro il Milan nelle quattro partite disputate nel 2004/05 e 2006/07.

• Milan e Celtic sono due delle sei ex vincitrici della Coppa dei Campioni presenti in questa edizione di UEFA Europa League; le altre sono: Benfica (Gruppo D), PSV Eindhoven (E), Feyenoord (K) e Crvena zvezda (L).