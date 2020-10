Il Napoli sbanca San Sebastián: Politano piega la Real Sociedad

Tre punti e un pizzico di fortuna. Il SSC Napoli riscatta la sconfitta all'esordio con l'AZ Alkmaar vincendo 1-0 sul campo difficile di San Sebastián, contro la Real Sociedad de Fútbol prima in classifica nella Liga spagnola.Dopo un primo tempo senza reti, decide il gol di Matteo Politano all'11' della ripresa, complice anche la deviazione di Modibo Sagnan che spiazza l'incolpevole Alejandro Remiro.

Parte forte il Napoli, rivoluzionato da Gennaro Gattuso negli uomini ma non nel modulo: senza Victor Osimhen e Dries Mertens, in panchina per tirare un po' il fiato, è Lorenzo Insigne il più pericoloso ma il suo destro a giro si perde sul fondo dopo una bella percussione sulla sinistra. Sulla corsia mancina sfonda anche Mário Rui, lanciato in profondità al 12' da Andrea Petagna, ma il lob del terzino portoghese è largo d'un metro sull'uscita bassa di Remiro.

Giocano bene gli Azzurri, almeno fino al 22' quando Insigne è costretto ad alzare bandiera bianca per un nuovo fastidio muscolare dopo avere saltato la prima al San Paolo con l'AZ. Gattuso getta nella mischia Hirving Lozano ma non è la stessa cosa e la Real Sociedad guadagna metri e comincia ad affacciarsi con una certa insistenza dalle parti di David Ospina pur senza mai impensierire il portiere colombiano.

Il primo tempo scivola via senza altre emozioni, ma la sorte sorride al Napoli e la deviazione di Sagnan sul gran tiro da fuori di Politano regala il vantaggio agli Azzurri all'alba della seconda frazione.

Colpita a freddo, la Real Sociedad si riorganizza e si riversa in attacco alla ricerca del pari ma Ospina è straordinario sulla botta di destro di Portu al 21' e salva i suoi con l'aiuto del palo. Finisce con gli Azzurri in dieci dopo l'espulsione di Osimhen al 93' per doppia ammonizione, ma Gattuso può esultare comunque: il suo Napoli è vivo e sogna in grande anche in Europa.