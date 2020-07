Anteprima Europa League: Siviglia-Roma

La Roma affronta il Siviglia al ritorno degli ottavi di UEFA Europa League il 6 agosto alle 18:55. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie dalle squadre, le dichiarazioni e l'analisi degli esperti.



Dove guardarla in TV

Fare clic qui per informazioni su canali e orari.

Le squadre

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Roma - Gent 1-0

Sevilla (ESP)

Ranking UEFA: 11° (2° tra le squadre di UEFA Europa League)

Posizione in campionato: 4° (ultima partita: 19 luglio)

Cammino qualificazione: vincitore Gruppo A, 1-1 CFR Cluj (vittoria ai gol in trasferta)

Scorsa stagione: ottavi di finale (sconfitta per 6-5 contro Slavia Praha, dts)

Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: campione (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16)

Roma (ITA)

Ranking UEFA: 15ª (3)

Posizione in campionato: 5ª (ultima partita: 2 agosto)

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo J, 2-1 Gent

Scorsa stagione: ottavi di finale di UEFA Champions League (sconfitta per 4-3 contro Porto, dts)

Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1990/91)

Probabili formazioni

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Gent - Roma 1-1

Sevilla: a seguire

Roma: a seguire

Le parole degli allenatori

A seguire

I precedenti

• Nei 12 precedenti in competizioni UEFA contro avversarie italiane, il Siviglia ha collezionato cinque vittorie e cinque sconfitte. L'ultima partita contro un'italiana è stata contro la Lazio nella passata edizione di UEFA Europa League, quando la formazione spagnola si è imposta 1-0 a Roma e 2-0 a Siviglia. L'unico precedente contro una formazione italiana in campo neutro è stato in Supercoppa UEFA del 2007 a Montecarlo quando il Siviglia ha perso 3-1 contro l'AC Milan.

• La Roma ha vinto appena 11 dei 34 incroci UEFA contro avversarie spagnole (P5 S18) e appena una delle ultime sette (P1 S5) - sebbene quella vittoria sia particolarmente memorabile perché in quell'occasione i giallorossi hanno travolto in casa per 3-0 il Barcellona ribaltando la sconfitta per 4-1 dell'andata e qualificandosi in semifinale di UEFA Champions League 2017/18.

Forma

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: CFR Cluj - Sevilla 1-1

Siviglia

• Nella passata stagione il Siviglia ha giocato 16 partite di UEFA Europa League, passando dal secondo turno di qualificazione sino agli ottavi di finale dove è uscito con lo Slavia Praha perdendo ai supplementari nella capitale ceca. Il club andaluso si è qualificato alla fase a gironi di questa stagione in virtù del sesto posto in Liga nel 2018/19.

• I tre volte vincitori della UEFA Europa League non hanno mai fallito la qualificazione ai sedicesimi e con questa si sono qualificati cinque volte su cinque, passando come primi per la terza volta. Nel girone il Siviglia ha battuto Qarabağ e Dudelange in casa e in trasferta e poi vinto 1-0 con l'APOEL prima della sconfitta con lo stesso risultato a Cipro nell'ultima giornata. Gli spagnoli hanno superato il girone con 15 punti - più di qualsiasi altra squadra in questa edizione - ma con i due pareggi dei sedicesimi col CFR adesso sono tre le partite senza vittorie in Europa.

• Il Siviglia ha superato gli ottavi di UEFA Europa League tre volte su quattro. L'unica eliminazione è stata l'anno scorso con lo Slavia (2-2 c, 3-4 t). I passaggi del turno sono stati invece nelle edizioni poi vinte, ovvero 2013/14 (ai rigori contro i rivali cittadini del Real Betis dopo due sconfitte per 2-0 in casa), nel 2014/15 (3-1 t, 2-1 c contro Villareal) e 2015/16 (0-0 t, 3-0 c contro Basel).

• Il Siviglia ha un bilancio positivo in Germania nelle competizioni UEFA (V6 P1 S3), con tutte le partite giocate contro formazioni tedesche.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Sevilla - CFR Cluj 0-0

Roma

• La Roma ha chiuso la Serie A 2018/19 al sesto posto, non qualificandosi alla UEFA Champions League per la prima volta dopo sei anni. I giallorossi sono stati sconfitti complessivamente 4-3 dopo i supplementari dal Porto negli ottavi della passata edizione dopo aver raggiunto la semifinale nella stagione 2017/18.

• La terza partecipazione dei giallorossi alla fase a gironi di UEFA Europa League si è chiusa - come le due precedenti - con la qualificazione alla fase a eliminazione diretta sebbene, a differenza del 2009/10 e 2016/17, questa volta non sia passata come prima del girone. La Roma ha subito gol sul finale nel pari interno e nella sconfitta esterna col Borussia Mönchengladbach, mentre contro il Wolfsberg ha ottenuto solo due pareggi.

• La qualificazione ai danni del Gent è stata la terza consecutiva ai sedicesimi ma agli ottavi sono arrivate due eliminazioni su due: contro i connazionali della Fiorentina nel 2014/15 (1-1 t, 0-3 c) e contro il Lyon nel 2016/17 (2-4 t, 2-1 c). L'unico passaggio del turno agli ottavi nelle ultime sette occasioni nelle due competizioni europee è stato nel 2017/18 in UEFA Champions League quando ha eliminato lo Shakhtar Donetsk per i gol in trasferta (1-2 t, 1-0 c).

• La Roma ha già giocato in Germania in questa stagione perdendo 2-1 in casa del Mönchengladbach alla quarta giornata - decima sconfitta in 13 partite in Germania dove ha vinto appena due volte. Come il Siviglia, i giallorossi non hanno mai giocato una partita in campo neutro in Germania.

Collegamenti e curiosità

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Europa League 2019/20: la stagione finora

• Il difensore argentino della Roma, Federico Fazio, ha disputato 152 partite in Liga e segnato 12 gol col Siviglia tra il 2007 e il 2016.

• La Roma ha in squadra tre calciatori spagnoli – Pau López, Gonzalo Villar e Carles Pérez. Il portiere López ha giocato coi rivali cittadini del Siviglia, il Betis, nel 2018/19 prima di trasferirsi nella capitale italiana, mentre Nikola Kalinić nella scorsa stagione ha giocato con l'Atlético Madrid ed è attualmente in prestito dal club spagnolo.

• Quatto giocatori del Siviglia hanno giocato nel campionato italiano – Franco Vázquez ha giocato col Palermo dal 2012–16, Éver Banega con l'Inter nel 2016/17 (e ha segnato il suo primo gol con l'Inter contro la Roma), mentre Lucas Ocampos ha giocato in prestito con le maglie di Genoa e AC Milan nel 2016/17. Suso invece è in prestito dal Milan nel quale è arrivato nel 2015.

• Il romanista Aleksandar Kolarov ha giocato col Manchester City insieme ai giocatori del Siviglia, Rony Lopes (2012–14), Jesús Navas (2013–17), Fernando (2014–17) e Nolito (2016/17). Inoltre è compagno di nazionale del serbo Nemaja Gudelj del Siviglia.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Dieci dei gol più belli in Europa League 2019/20

• Anche Edin Džeko è stato compagno di Lopes, Navas e Fernando ai tempi del Manchester City (2011–16).

• Nelle due squadre ci sono tre nazionali argentini – Banega, Vázquez e Ocampos (Siviglia) e Fazio, Javier Pastore e Diego Perotti (Roma).

• Luuk de Jong del Siviglia e Justin Kluivert della Roma sono compagni di squadra nella nazionale olandese, mentre Navas e López lo sono in quella spagnola.

• Il Siviglia è una delle due ex vincitrici della UEFA Europa League ancora in corsa insieme al Manchester United.

• Il Siviglia ha segnato 121 gol in UEFA Europa League (dalla fase a gironi alla finale) e deve fare altre tre reti per eguagliare il record della competizione che attualmente detengono Villarreal e Salisburgo. Il Siviglia ha vinto 38 partite, ovvero tante quanto il Villarreal ma una in meno del Salisburgo che è primo in questa speciale classifica.

• Il club andaluso ha chiuso la Liga 2019/20 al quarto posto e si è guadagnato per la sesta volta l'accesso alla fase a gironi di UEFA Champions League.

Bilancio ai rigori

• Ai rigori in competizioni UEFA il Siviglia ha vinto cinque volte e perso una:

4-3 contro PAOK, primo turno Coppa UEFA 1990/91

3-1 contro Espanyol, finale Coppa UEFA 2006/07

2-3 contro Fenerbahçe, ottavi di finale UEFA Champions League 2007/08

4-3 contro Real Betis, ottavi di finale UEFA Europa League 2013/14

4-2 contro Benfica, finale UEFA Europa League 2013/14

5-4 contro Athletic Club, quarti di finale UEFA Europa League 2015/16

• Ai rigori in competizioni UEFA la Roma ha vinto una volta e perso tre:

4-2 contro Norrköping, secondo turno Coppa UEFA 1982/83

3-4 contro Liverpool, finale Coppa dei Campioni 1983/84

3-4 contro Real Zaragoza, primo turno Coppa delle Coppe 1986/87

6-7 contro Arsenal, ottavi di finale UEFA Champions League 2008/09