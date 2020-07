Anteprima Europa League: Inter- Getafe

L'Inter affronta il Getafe al ritorno degli ottavi di UEFA Europa League il 5 agosto alle 21:00. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie dalle squadre, le dichiarazioni e l'analisi degli esperti.



Le squadre

Internazionale Milano (ITA)

Ranking UEFA: 51° (11)

Posizione in campionato: 2ª (ultima partita: 2 agosto)

Cammino qualificazione: fase a gironi di UEFA Champions League, 4-1 Ludogorets

Scorsa stagione: ottavi di finale (sconfitta per 1-0 contro Eintracht Frankfurt)

Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: campione (1990/91, 1993/94, 1997/98)

Getafe (ESP)

Ranking UEFA: 76 (13)

Posizione in campionato: 8° (ultima partita: 19 luglio)

Cammino qualificazione: secondo classificato Gruppo C, 3-2 Ajax

Scorsa stagione: N/D (stagione precedente: 2010/11)

Miglior traguardo in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2007/08)

Probabili formazioni

Le parole degli allenatori

Precedenti

• Il Getafe non ha mai affrontato una squadra italiana.

• L'Inter, per contro, ha affrontato molte squadre spagnole e ha fatto meglio in casa (V9 P9 S2) che in trasferta (V3 P2 S15). Tuttavia, la sfida più recente contro una spagnola a San Siro si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Barcellona alla sesta giornata di questa Champions League.

• In campo neutro, l'Inter ha affrontato una squadra spagnola due volte. Dopo il 3-1 sul Real Madrid 3-1 a Vienna in finale di Coppa dei Campioni 1964 (primo confronto assoluto con una formazione spagnola), ha perso 2-0 contro l'Atlético Madrid a Montecarlo in Supercoppa UEFA 2010: si tratta della sua partita europea più recente in campo neutro.

Forma

Internazionale

• Quarta classificata in Serie A nel 2018/19, nella passata stagione l'Inter è uscita dall'Europa contro l'Eintracht Frankfurt agli ottavi di UEFA Europa League dopo il terzo posto nel girone di UEFA Champions League dietro Barcellona e Tottenham Hotspur. Era la prima volta che i nerazzurri non superavano il girone dopo nove partecipazioni in UEFA Champions League.

• La storia si è ripetuta anche in questa stagione con il terzo posto nel girone di UEFA Champions League. Dopo la sconfitta interna per 2-1 contro il Barcellona all'ultima giornata, i nerazzurri hanno chiuso a sette punti, uno in meno della passata edizione.

• La vittoria sul Ludogorets ha portato l'Inter agli ottavi di UEFA Europa League per la quarta volta. Tuttavia, i nerazzurri non li hanno mai superati, cadendo contro il Tottenham nel 2012/13 (dts, 0-3 t, 4-1 c), il Wolfsburg nel 2014/15 (1-3 t, 1-2 c) e l'Eintracht nel 2018/19 (0-0 t, 0-1 c).

• Il bilancio dell'Inter nelle competizioni UEFA in Germania è V5 P8 S7, con una sola vittoria nelle ultime otto trasferte (P3 S4). Non ha mai giocato una gara europea in campo neutro in Germania.

• I nerazzurri non hanno mai vinto a Gelsenkirchen, dove hanno un bilancio di P1 S2 sempre contro lo Schalke. La trasferta più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 al ritorno dei quarti di UEFA Champions League 2010/11 e l'eliminazione in virtù di un 7-3 complessivo.

Getafe

• Il Getafe è arrivato quinto in campionato nel 2018/19, mancando di poco la UEFA Champions League, e partecipa alla UEFA Europa League per la seconda volta. Nel 2010/11 è uscito alla fase a gironi con sette punti e il terzo posto dietro Stoccarda e Young Boys.

• L'unica altra partecipazione alle competizioni europee, nel 2007/08, è stata quella di maggior successo. La squadra è arrivata ai quarti di Coppa UEFA, uscendo per i gol in trasferta ai supplementari contro il Bayern Monaco campione di Germania.

• Il Getafe ha raggiunto la fase a eliminazione diretta di una competizione europea per la seconda volta grazie alle doppie vittorie contro Trabzonspor e Krasnodar nel gruppo C. La formazione spagnola è arrivata seconda a una lunghezza dal Basilea, due volte vincitore nello scontro diretto.

• Il 2-1 sul campo del Krasnodar alla seconda giornata ha interrotto una striscia di cinque trasferte senza vittorie in Europa (P3 S2) ed è stato appena il secondo successo esterno nella competizione (P2 S4): l'altro è arrivato in casa del Trabzonspor alla quinta giornata 5 (1-0). In Coppa UEFA 2007/08, il Getafe ha ottenuto ottimi risultati fuori casa, vincendo 2-1 contro Tottenham, Aalborg e Benfica e pareggiando 1-1 contro AEK Athens e Bayern.

• Le uniche trasferte ufficiali della squadra spagnola in Germania si sono concluse con un 1-1 contro il Bayern München ai quarti di Coppa UEFA 2007/08 e una sconfitta per 1-0 contro lo Stoccarda nella fase a gironi di UEFA Europa League 2010/11.

Collegamenti e curiosità

• Prima di passare all'Inter nel 2019, Diego Godín ha giocato in Spagna per 12 stagioni, di cui tre al Villarreal e nove all'Atlético. In campionato ha affrontato il Getafe 18 volte, vincendo in 13 occasioni (P3 S2) e segnando nella gara vinta 2-0 dall'Atlético nel 2013/14.

• Alexis Sánchez ha giocato nel Barcellona dal 2011 al 2014, segnando quattro gol in cinque partite di Liga contro il Getafe (V3 P1 S1).

• Borja Valero ha giocato nel Real Madrid B, Mallorca e Villarreal ed è arrivato in Italia nel 2012, mentre Cristiano Biraghi ha trascorso la stagione 2015/16 in prestito al Granada.

• Allan Nyom (Udinese 2009–10) e Leandro Chichizola (Spezia 2014–17) del Getafe hanno giocato in Italia.

• Victor Moses (Inter) e Kenedy (Getafe) sono in prestito dal Chelsea, dove erano allenati da Antonio Conte.

• Con l'Italia, Conte ha eliminato la Spagna agli ottavi di UEFA EURO 2016 grazie a un 2-0 allo Stade de France.

• Andando in gol contro il Krasnodar alla sesta giornata, Jorge Molina del Getafe è diventato il quinto marcatore più anziano nella storia della UEFA Europa League (dalla fase a gironi alla finale) a 37 anni e 234 giorni.

• Il Getafe è arrivato ottavo in Liga nel 2019/20, mancando di un soffio la qualificazione alla prossima UEFA Europa League.

Calci di rigore

• Il bilancio dell'Inter ai calci di rigore nelle competizioni UEFA è V2 S2:

5-4 contro Celtic, semifinale di Coppa dei Campioni 1971/72

3-4 contro Aston Villa, primo turno di Coppa UEFA 1994/95

5-3 contro Grazer AK, secondo turno di Coppa UEFA

1-4 contro Schalke, finale di Coppa UEFA 1996/97

• Il Getafe non è mai arrivato ai rigori nelle competizioni UEFA.