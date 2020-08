Copenhagen - İstanbul Başakşehir 3-0 (tot. 3-1): sorpresi i campioni di Turchia

Il Copenhagen affronterà il Manchester United ai quarti grazie al 3-0 sull'İstanbul Başakşehir dopo una sconfitta per 1-0 all'andata degli ottavi di UEFA Europa League.

La partita in breve

Dopo appena 4', Jonas Wind insacca di testa in tuffo e porta il risultato complessivo in parità. I neocampioni di Turchia si risvegliano dal torpore iniziale, ma la squadra di casa difende bene e, con Rasmus Falk a dirigere l'orchestra, è sempre pericolosa in avanti.

I giocatori del Copenhagen esultano FrontzoneSport via Getty Images

Il secondo gol di Wind – su calcio di rigore per fallo di mano di Mehmet Topal – demoralizza gli ospiti, ma non come il terzo di Falk, che si fa strada nella difesa e fa partire un tiro che non dà scampo a Mert Günoks. Alla fase finale di UEFA Europa League in Germania, il Copenhagen partirà ancora una volta sfavorito, ma come ha dimostrato stasera non disdegna questo ruolo.



Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights andata: İstanbul Başakşehir - Copenhagen 1-0

Statistiche principali

Il Copenhagen avanza ai quarti al terzo tentativo dopo le eliminazioni in UEFA Europa League e in UEFA Champions League.

La Danimarca è la 15esima nazione ad avere una squadra ai quarti di UEFA Europa League.



Wind ha segnato due gol alla prima presenza da titolare in UEFA Europa League. L'attaccante, 21 anni, ha segnato quattro reti nelle ultime quattro gare.



Il terzino sinistro Nicolai Boilesen ha giocato la prima gara da titolare da maggio 2019 dopo un lungo infortunio.



Prima di stasera, l'İstanbul Başakşehir aveva segnato nelle 18 partite precedenti, comprese le ultime nove trasferte.



Stasera, il Copenhagen ha segnato tanti gol quanti ne aveva segnati nelle ultime quattro partite interne di UEFA Europa League.



Formazioni

Copenhagen: Johansson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen (Bengtsson 69'); Mudražija (Stage 54'), Zeca; Pep Biel (Oviedo 84'), Wind, Falk (Bartolec 84'); Kaufmann (Daramy 54')

İstanbul Başakşehir: Mert Günok; Júnior Caiçara, Škrtel, Epureanu, Clichy; Mahmut Tekdemir (Elia 54'), Mehmet Topal (Aleksić 54'), İrfan Can Kahveci (Berkay Özcan 71'); Višća, Ba, Crivelli (Gulbrandsen 79')