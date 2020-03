Inter - Getafe: dove guardarla, ultime notizie, statistiche

Dopo aver eliminato l'Ajax ai sedicesimi, il Getafe trova l'Inter e spera di fare un'altra vittima illustre per rimanere in UEFA Europa League.

Dove guardare la partita in TV

Scopri qui dove guardare la tua squadra di UEFA Europa League in TV.

Le squadre

Inter (ITA)

Ranking UEFA: 49°

Posizione in campionato: 3°

Come si è qualificata: fase a gironi di UEFA Champions League, 4-1 contro il Ludogorets

Scorsa stagione: ottavi di finale (perso 1-0 con l'Eintracht Frankfurt)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (1990/91, 1993/94, 1997/98)

Getafe (ESP)

Ranking UEFA: 75°

Posizione in campionato: 4°

Come si è qualificato: secondo nel Gruppo C, 3-2 contro l'Ajax

Scorsa stagione: N/A (ultima partecipazione: 2010/11)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2007/08)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Inter 2-1 Ludogorets

Probabile formazione Inter

A seguire

Le parole degli allenatori

A seguire

Precedenti

• Il Getafe non ha mai affrontato una squadra italiana.

• L'Inter, per contro, ha affrontato molte squadre spagnole e ha fatto meglio in casa (V9 P9 S2) che in trasferta (V3 P2 S15). Tuttavia, la sfida più recente contro una spagnola a San Siro si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Barcellona alla sesta giornata di questa Champions League, dopo nove risultati utili interni consecutivi (V3 P6). L'ultima vittoria a San Siro contro una squadra di Liga risale a 10 anni fa, 3-1 sul Barcellona nella semifinale di andata di UEFA Champions League. I nerazzurri avrebbero poi vinto la coppa.

Forma

Internazionale

• Quarta classificata in Serie A nel 2018/19, nella passata stagione l'Inter è uscita dall'Europa contro l'Eintracht Frankfurt agli ottavi di UEFA Europa League dopo il terzo posto nel girone di UEFA Champions League dietro Barcellona e Tottenham Hotspur. Era la prima volta che i nerazzurri non superavano il girone dopo nove partecipazioni in UEFA Champions League.

• La storia si è ripetuta anche in questa stagione con il terzo posto nel girone di UEFA Champions League. Dopo la sconfitta interna per 2-1 contro il Barcellona all'ultima giornata, i nerazzurri hanno chiuso a sette punti, uno in meno della passata edizione.

• La vittoria sul Ludogorets ha portato l'Inter agli ottavi di UEFA Europa League per la quarta volta. Tuttavia, i nerazzurri non li hanno mai superati, cadendo contro il Tottenham nel 2012/13 (dts, 0-3 t, 4-1 c), il Wolfsburg nel 2014/15 (1-3 t, 1-2 c) e l'Eintracht nel 2018/19 (0-0 t, 0-1 c).

• Pur avendo perso a San Siro nelle ultime due partecipazioni agli ottavi, l'Inter ha vinto le altre quattro gare casalinghe a eliminazione diretta di UEFA Europa League. Contando anche le qualificazioni, il bilancio casalingo nella competizione è V11 P4 S4, anche se le vittorie nelle ultime otto partite a Milano sono state solo tre (P3 S2).

Getafe

• Il Getafe è arrivato quinto in campionato nel 2018/19, mancando di poco la UEFA Champions League, e partecipa alla UEFA Europa League per la seconda volta. Nel 2010/11 è uscito alla fase a gironi con sette punti e il terzo posto dietro Stoccarda e Young Boys.

• L'unica altra partecipazione alle competizioni europee, nel 2007/08, è stata quella di maggior successo. La squadra è arrivata ai quarti di Coppa UEFA, uscendo per i gol in trasferta ai supplementari contro il Bayern Monaco campione di Germania.

• Il Getafe ha raggiunto la fase a eliminazione diretta di una competizione europea per la seconda volta grazie alle doppie vittorie contro Trabzonspor e Krasnodar nel gruppo C. La formazione spagnola è arrivata seconda a una lunghezza dal Basilea, due volte vincitore nello scontro diretto.

• Il 2-1 sul campo del Krasnodar alla seconda giornata ha interrotto una striscia di cinque trasferte senza vittorie in Europa (P3 S2) ed è stato appena il secondo successo esterno nella competizione (P2 S4): l'altro è arrivato in casa del Trabzonspor alla quinta giornata 5 (1-0). In Coppa UEFA 2007/08, il Getafe ha ottenuto ottimi risultati fuori casa, vincendo 2-1 contro Tottenham, Aalborg e Benfica e pareggiando 1-1 contro AEK Athens e Bayern.