Anteprima di Europa League: la vigilia di Club Brugge -Manchester United

Il Club Brugge affronterà in casa il 20 febbraio alle 18:55 CET il Manchester United nei sedicesimi di finale di UEFA Europa League. Questa pagina verrà aggiornata con le ultime dalle squadre, le interviste e le analisi degli esperti con l'avvicinarsi della gara.

Dove guardare la partita in TV

Scopri qui dove guardare la tua squadra di UEFA Europa League in TV.

Le squadre

Club Brugge (BEL)

Ranking UEFA: 57°

Posizione in campionato: 1°

Fase a gironi UEFA Champions League: V0 P3 S3 GF4 GS12 (terzo)

Passata stagione: sedicesimi di finale (perso 5-2 col Salzburg)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vice campione (1975/76)

Manchester United (ENG)

Ranking UEFA: 10°

Posizione in campionato: 7°

Gruppo L: V4 P1 S1 GF10 GS2 (primo; secondo l'AZ Alkmaar)

Passata stagione: quarti di finale UEFA Champions League (perso 4-0 col Barcellona)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vincitore (2016/17)

Probabili formazioni

Club Brugge (BEL): Mignolet; Sobol, Deli, Mechele, Mata; Balanta, Rits, Vormer, Vanaken, Diatta; Dennis

Diffidati: Éder Balanta, Loïs Openda



Manchester United (ENG): Romero; Williams, Maguire, Lindelöf, Wan-Bissaka; Matić, Fred, Mata, Fernandes, James; Martial

Indisponibili: Rashford (schiena), McTominay (ginocchio), Pogba (caviglia), Tuanzebe (coscia), Grant (non specificato), Fosu-Mensah (condizione fisica)

Il pronostico degli esperti

Dante Bellon, reporter Club Brugge: Philippe Clement può contare su una squadra in ottima forma per l'importante gara contro il Manchester United. L'attaccante nigeriano Bonaventure Dennis dovrebbe guidare l'attacco dato che il centravanti ceco Michael Krmenčík deve ancora trovare la forma migliore col suo nuovo club. In campionato Clement spesso schiera il 3-5-2 ma, come detto dal tecnico nell'intervista dopo i sorteggi, lo United darà tutto. Ciò significa che potrebbe schierare la squadra con un più prudente 4-5-1 come già fatto in altri big match.

Le parole degli allenatori

Philippe Clement, allenatore Club Brugge: "L'Europa League è importante per il Manchester United, quindi mi aspetto che daranno tutto contro di noi. Ma anche noi faremo la nostra partita e daremo tutto. Non vedo davvero l'ora che inizi. Una cosa è certa: il nostro stadio sarà tutto esaurito. Questa è una nuova sfida per la mia squadra. Spero però di poter festeggiare dopo”.

Altro a seguire

Precedenti

• Le due squadre si sono affrontate negli spareggi di UEFA Champions League 2015/16 quando lo United ha travolto gli avversari con un 7-1 complessivo. In quell'occasione Wayne Rooney ha realizzato una tripletta nel 4-0 del ritorno a Bruges.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda la tripletta di Rooney contro il Club Brugge

• Il Club Brugge non vince da dieci gare contro squadre di Premier League, otto le sconfitte. Nonostante ciò, il bilancio in casa contro squadre inglesi in competizioni UEFA è positivo (V6 P1 S3), con le tre sconfitte maturate nelle ultime quattro gare - la più recente contro il Leicester per 0-3 nella gara d'esordio in UEFA Champions League del club inglese nel settembre 2016.

• Lo United ha giocato cinque partite in Belgio, quattro delle quali a Bruxelles, dove il suo bilancio contro l'Anderlecht è V1 P1 S2. L'unico pareggio risale alla sfida più recente quando ha pareggiato 1-1 nell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League 2016/17 alla quale è poi seguita la vittoria per 2-1 ai supplementari all'Old Trafford.