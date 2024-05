Olympiacos-Fiorentina 1-0 dts: ad Atene è festa greca

Per il secondo anno consecutivo, la Fiorentina vede sfumare a un passo dal traguardo il trionfo in UEFA Europa Conference League. Nella finale di Atene, all'AEK Arena, è l'Olympiacos a trionfare - il primo successo europeo di una squadra greca - grazie all'undicesimo gol nel torneo di Ayoub El Kaabi, a segno al minuto 116, quattro minuti prima dell'epilogo ai rigori. Una beffa per i Viola di Vincenzo Italiano, che un anno fa a Praga si erano inchinati al West Ham al 90'.

I momenti chiave 21' Bonaventura calcia da buona posizione ma Tzolakis è pronto

25' Terracciano si salva sul colpo di testa di Podence

69' Tzolakis è ancora reattivo sul destro ravvicinato di Kouamé

80' Iborra, con un colpo di testa, sfiora il vantaggio per i greci

96' Terracciano in tuffo nega il gol all'ex Jovetić

116' El Kaabi segna il gol che vale il trofeo per i greci

La partita in breve: El Kaabi beffa i Viola

Nella Fiorentina, Italiano lascia in panchina l'argentino Lucas Beltrán e si affida al 4-2-3-1 con Andrea Belotti terminale offensivo; stesso atteggiamento tattico per José Luis Mendilibar, che la scorsa stagione aveva vinto la UEFA Europa League alla guida del Sevilla, con i portoghesi Daniel Podence e Chiquinho nel terzetto alle spalle di El Kaabi, attaccante marocchino finora autore di 10 reti nella competizione.

Il primo squillo è della squadra greca, con Podence che "testa" i riflessi di Pietro Terracciano: il portiere Viola si salva in calcio d'angolo. La Fiorentina trova il gol con Nikola Milenković, annullato per fuorigioco dello stesso difensore serbo, poi sale in cattedra Konstantinos Tzolakis, giovane portiere ellenico sempre pronto sui tentativi di Giacomo "Jack" Bonaventura.

Tzolakis ferma in uscita "Jack" Bonaventura Getty Images

Nell'Olympiakos il più intraprendente è sempre Podence, ma Terracciano non si lascia sorprendere dalla spizzata aerea dell'esterno arrivato in prestito dal Wolverhampton Wanderers.

Si va all'intervallo sullo 0-0, ma nella ripresa la finale non decolla. Italiano richiama il "Gallo" Belotti e getta nella mischia M'Bala Nzola, i suoi ci provano con Milenković ma il suo colpo di testa sull'angolo di Arthur Melo è impreciso. La Fiorentina ha un buon momento, Dodô sugli sviluppi di una transizione riesce a servire Christian Kouamé ma il tiro dell'ivoriano è "strozzato" e il portiere dell'Olympiacos riesce ancora a parare.

Mendilibar getta nella mischia Stevan Jovetić, temutissimo ex, e la sua squadra ha una limpida occasione sugli sviluppi di una punizione battuta da André Horta: lo spagnolo Vicente Iborra spizza di testa, ma il pallone termina fuori di pochissimo a Terracciano battuto. L'epilogo ai supplementari è inevitabile, i tempi regolamentari della finale finiscono a reti inviolate.



La coppa sembra destinata a essere assegnata ai rigori, ma dopo una chance per Jovetić arriva il gol-vittoria per l'Olympiacos di Mendilibar: lo firma il bomber El Kaabi su cross di Horta. I greci sono in estasi, la Fiorentina con il morale sotto i tacchi...

La partita minuto per minuto: finale di Conference League

Laufenn Player of the Match: Ayoub El Kaabi (Olympiacos)

"Oggi non ha avuto vita facile, ma ha lottato tutta la partita e il suo gol è stato più che meritato".

Commissione Osservatori tecnici UEFA



El Kaabi, match-winner della finale: ha segnato 11 gol nel torneo UEFA via Getty Images

Key stats

El Kaabi conclude l'Europa Conference League da capocannoniere - 11 gol - anche se l'Olympiacos ha giocato questa competizione solo dalla fase a eliminazione diretta.

Il bilancio di El Kaabi di 11 reti in Europa Conference League è un record per la fase a eliminazione diretta di una competizione UEFA, uno in più di Karim Benzema (Champions League 2021/22), Cristiano Ronaldo (Champions League 2016/17) e Radamel Falcao (Europa League 2010/11).

L'Olympiacos ha firmato il primo trionfo della Grecia ina una competizione UEFA per club (giovanili escluse): la squadra non era mai andata oltre i quarti di finale in Europa, anche se l'Under 19 ha vinto la UEFA Youth League ad aprile.

La Grecia è la 18esima nazione a conquistare un trofeo in una competizione UEFA per club maschile, la terza ad alzare al cielo l'Europa Conference League.

Mendilibar ha guidato l'Olympiacos al trionfo in Europa Conference League 12 mesi dopo aver guidato il Sevilla al successo in UEFA Europa League. In tutte e due le occasioni, è stato chiamato a stagione in corso, in primavera.

La Fiorentina è la squadra che ha segnato di più in Europa Conference League (25 in 13 partita), ha avuto più tiri in porta (268) e calciato il maggior numero di corner (93).

Otto dei giocatori della Fiorentina titolari ad Atene erano nella formazione iniziale anche 12 mesi fa, quando la Viola perse contro il West Ham.

Formazioni

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega (Quini 91'); Hezze, Iborra; Podence (Masouras 106'), Chiquinho (Horta 77'), Fortounis (Jovetić 73'); El Kaabi (El-Arabi 120'+2')

Fiorentina: Terracciano; Dodô, Martínez Quarta, Milenković, Biraghi (Ranieri 106'); Arthur (Duncan 74'), Mandragora; Nicolás González (Beltrán 106'), Bonaventura (Barák 82'), Kouamé (Ikoné 82'); Belotti (Nzola 59')