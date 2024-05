La guida di Atene di Takis Fyssas per la finale di UEFA Europa Conference League

"I greci amano il calcio", spiega Takis Fyssas, ex terzino sinistro del Panathinaikos, del Benfica e della Grecia mentre presenta Atene ai visitatori per conto del partner ufficiale Enterprise Rent-A-Car. "Il calcio è nel nostro DNA e siamo molto orgogliosi che la finale si giochi qui".

L'AEK Arena, terreno di gioco dell'AEK Atene, ospiterà la finale di UEFA Europa Conference League tra Olympiacos e Fiorentina mercoledì 29 maggio in una città che Fyssas conosce bene, avendo iniziato la carriera nel Panionios prima di approdare al Panathinaikos.

"Ho giocato tanti derby contro l'AEK", dice mentre guarda il nuovo stadio, completato nel 2022. "L'atmosfera era fantastica e i tifosi cercavano di spingere i giocatori alla vittoria".

Con l'Olympiacos che gioca al Pireo, ad appena dieci chilometri, per la partita contro la Fiorentina ci si può aspettare un'atmosfera molto vivace, in stile derby di Atene. L'AEK Arena sarà il centro dell’azione, ma Fyssas vuole che i tifosi visitino anche il resto della città, che ha così tanto da offrire. "Se potessi descrivere Atene in tre parole, sarebbero storia, democrazia e sole", dice l’ex giocatore, 50 anni.

Lo storico quartiere di Plaka è una tappa obbligata per i tifosi che, secondo Fyssas, possono rilassarsi in un contesto storico incomparabile. "Possiamo goderci mille anni di storia con i nostri amici e immaginare che qui ci fosse Socrate", aggiunge.

Lo skyline di Atene è dominato da altri due importanti attrazioni: l'Acropoli, che risale al V secolo a.C., e il Monte Licabetto, la collina calcarea alta 300 metri che può essere scalata con la funicolare.

I tifosi che desiderano fare qualcosa di un po' meno faticoso possono puntare sulla gastronomia. "Ci sono ottimi piccoli ristoranti (o taverne)", dice Fyssas, che considera la feta e i dolmades (riso e carote avvolti in foglie di vite) i piatti ateniesi per eccellenza.

Una passeggiata le strade di Atene è più che consigliata, perché le serate di maggio durano fino a molto tardi. "Ci sono molti posti dove si può mangiare 24 ore al giorno!", conclude Fyssas.