Vincenzo Italiano: la delusione della scorsa finale di Europa Conference League e il piano di riscatto ad Atene – Intervista

Dopo aver risposto al gol del West Ham in pochi minuti, la Fiorentina sembrava la candidata più probabile a vincere la scorsa finale di UEFA Europa Conference League a Praga, ma una rete in contropiede di Jarrod Bowen ha regalato la vittoria alla squadra inglese.

Un anno dopo, il tecnico Vincenzo Italiano spiega che i viola hanno rafforzato la difesa e sperano di mettere le mani sul primo trofeo europeo dopo la Coppa delle Coppe del 1960/61. Alla guida del club dal 2021, il 46enne allenatore sa anche che la vittoria contro l'Olympiacos ad Atene è l'unica speranza per la sua squadra di giocare in Europa la prossima stagione.

Raggiungere la seconda finale consecutiva di Europa Conference League

Tutti noi siamo orgogliosi e molto contenti. Abbiamo giocato una competizione europea per due anni consecutivi ed entrambe le volte siamo arrivati in finale. È una grande gioia, la somma di un duro lavoro in tre anni meravigliosi.

La scorsa stagione abbiamo fatto un viaggio fantastico, anche se il finale non è stato bello. Quest'anno ci siamo ripetuti e non è stato facile. Cercheremo di dare il massimo perché la Fiorentina non vince un trofeo da tanti anni. Abbiamo un’altra opportunità e stavolta cercheremo di prepararci al meglio. Spero che i nostri sforzi, il duro lavoro e tutta l'attenzione che abbiamo dedicato a questa competizione ci regalino la ciliegina sulla torta.

La sconfitta in finale contro il West Ham

Il match point lo abbiamo avuto negli ultimi minuti, dopo aver pareggiato con Bonaventura, l'occasione di Rolando Mandragora. Purtroppo in queste partite i dettagli fanno la differenza. Il minimo calo di concentrazione può portare a errori e devi essere perfetto.

Come è cambiata la Fiorentina rispetto alla scorsa stagione

Stiamo cercando di apportare piccoli cambiamenti dall’inizio della stagione. Avevamo già iniziato a cambiare la posizione dei centrocampisti verso la fine della scorsa, poi abbiamo cercato di far giocare alcuni difensori più avanti per sviluppare meglio l’azione. Ecco perché un difensore centrale come [Lucas Martínez] Quarta ha segnato dieci gol. Siamo tutti contenti, soprattutto lui, perché in genere i difensori non segnano così tanto.

Affrontare una squadra greca ad Atene

Avremo di fronte avversari difficili. Se riesci a vincere due volte in semifinale [contro l'Aston Villa] devi essere bravo per forza. Per loro sarà una partita in casa. Certo, non è il loro stadio, ma giocheranno comunque nella loro città. Penso che sarà ancora più difficile per noi.

Quando entri in campo e l'arbitro fischia l’inizio, però, tutto il resto passa in secondo piano. Dobbiamo concentrarci solo per battere un avversario che secondo me ha qualità e capacità, ma cercheremo come sempre di ottenere il massimo dalla partita.

Cosa significherebbe vincere il trofeo

Il mio primo pensiero riguarda la squadra e i ragazzi. Sarebbe una grande ricompensa per loro, per tutto quello che hanno fatto nelle ultime due stagioni in questa competizione. La Fiorentina naviga nella metà alta della classifica ormai da tre anni. Continuiamo a fare bene in Conference League e onoriamo un grande torneo.

Per me è questo il livello a cui la Fiorentina deve restare: un livello alto. È ciò che le persone vogliono e chiedono a gran voce, il livello a cui dobbiamo giocare. Arrivare in finale o in semifinale, lottando per arrivare nella prima metà della classifica ogni anno. È una strada che possiamo intraprendere.