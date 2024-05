Lipsia e Istanbul scelte per ospitare le finali di Conference League

La RB Arena di Lipsia, in Germania, e il Beşiktaş Park di Istanbul, in Turchia, sono stati scelti per ospitare la finale di UEFA Conference League rispettivamente nel 2026 e nel 2027.

Il Comitato Esecutivo UEFA ha confermato le nomine durante la riunione di Dublino, in Irlanda, in vista della finale di UEFA Europa League di mercoledì.

Le prossime finali di Conference League 2024: AEK Arena, Atene

2025: Stadion Wrocław, Breslavia

2026: RB Arena, Lipsia

2027: Beşiktaş Park, Istanbul

La RB Arena ha ospitato cinque partite della Coppa del Mondo FIFA 2006 e sarà anche la sede di quattro partite di UEFA EURO 2024. Il Beşiktaş Park, invece, ha ospitato la Supercoppa UEFA 2019 e si è aggiudicato anche la finale di Europa League del 2026.

Il Beşiktaş Park di Istanbul ospiterà la finale di Europa Conference League del 2027 Getty Images

La finale di Conference League 2025 si giocherà allo Stadion Wrocław nella Polonia occidentale.