Il Fan Festival di UEFA Europa Conference League si svolgerà prima della finale nel centro di Atene

In vista della finale di UEFA Europa Conference League tra Olympiacos e Fiorentina, in programma all'AEK Arena di Atene il 29 maggio 2024 alle 21:00 CET (22:00 ora locale), la capitale greca offrirà ai visitatori e agli abitanti della città una vera e propria festa del calcio con numerose attività e un programma ricco di appuntamenti imperdibili.

Il Fan Festival di UEFA Europa Conference League sarà allestito in Piazza Kotzia, di fronte al Municipio di Atene. La storica piazza nel cuore della capitale greca - centro nevralgico nel corso dell'illustre storia millenaria della città - è nota per la sua architettura neoclassica ed è il punto di riferimento per abitanti e turisti.

La due giorni di festeggiamenti si aprirà alle 10:00 (ora locale) di martedì 28 maggio e proseguirà fino alle 22:00, mentre mercoledì 29 maggio le attività si svolgeranno dalle 10:00 alle 18:00. Il festival è aperto a tutte le età e la partecipazione è gratuita.

Nel campo a cinque allestito in piazza ci sarà un fitto programma di appuntamenti, tra cui una partita tra leggende del calcio greco che si terrà mercoledì 29 maggio alle 15:00.

I tifosi inoltre potranno scattare una foto con l'iconico trofeo della UEFA Europa Conference League, partecipare a una serie di giochi e attività interattive, mentre i DJ locali intratterranno i tifosi dal palco con djset in entrambi i giorni.

Per rimarcare ulteriormente lo spirito calcistico della città ospitante, un trofeo gigante della UEFA Europa Conference League sarà esposto da sabato 24 a mercoledì 29 in piazza Jacqueline de Romilly, nel quartiere di Thissio.

Maggiori informazioni e dettagli sul Fan Festival della UEFA Europa Conference League di questa stagione e sulle attività in programma in città, visita la guida ufficiale all'evento di UEFA.com.

Per sfruttare al meglio la trasferta ad Atene, si consiglia ai possessori dei biglietti per la finale di scaricare l'app UEFA Europa Conference League per aiutarsi nella pianificazione del viaggio.