Olympiacos - Fiorentina, anteprima finale Europa Conference League: dove vederla, orario e probabili formazioni

Olympiacos e Fiorentina si affrontano nella finale di UEFA Europa Conference League mercoledì 29 maggio ad Atene.

Olympiacos - Fiorentina in breve Quando: mercoledì 29 maggio (21:00 CET)

Dove: AEK Arena, Atene

Cosa: finale di UEFA Europa Conference League 

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Olympiacos - Fiorentina in TV

Clicca qui per sapere dove guardare la finale di UEFA Europa Conference League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

La Fiorentina, seconda classificata la scorsa edizione, affronta un Olympiacos che gioca la sua prima finale e vuole entrare nella storia diventando la prima squadra greca campione d'Europa a livello maggiore, per di più in casa dei cugini dell'AEK Atene.

I viola erano tra i favoriti sin dall'inizio e raggiungono la sesta finale UEFA sulla scia di 13 risultati utili consecutivi in Europa. La squadra di Vincenzo Italiano, che ha sempre vinto nel finale nei turni a eliminazione diretta, vuole rimediare alla delusione dell'anno scorso, quando ha perso 2-1 contro il West Ham.

L'Olympiacos ha iniziato la stagione in UEFA Europa League, passando poi in Conference League. I Thrylos hanno avuto difficoltà a livello nazionale ma, guidati dal capocannoniere del torneo Ayoub El Kaabi e da José Luis Mendilibar (terzo allenatore della stagione), sono a una sola partita dall'immortalità.

Probabili formazioni

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, David Carmo, Quini; Hezze, Iborra, Chiquinho; Podence, El Kaabi, Fortounis

Fiorentina: Terracciano; Dodô, Milenkoviċ, Martínez Quarta, Biraghi; Beltrán, Arthur, Mandragora; González, Belotti, Kouamé

Il cammino dell'Olympiacos verso la finale: tutti i gol

Olympiacos

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVVPV

Risultato più recente: PAOK - Olympiacos 2-0, 12/05, Super League

Fiorentina

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VPSVVS

Risultato più recente: Fiorentina - Monza 2-1, 13/05, Serie A

Il parere degli esperti

A seguire.

Il cammino della Fiorentina verso la finale: tutti i gol

Le parole dal campo

José Luis Mendilibar, allenatore Olympiacos: "Quando sono arrivato all'Olympiacos non mi aspettavo di arrivare così lontano in Europa. Stavo raccogliendo informazioni sulla squadra. Pian piano, però, ho iniziato a credere che avremmo potuto fare bene sia in campionato che in Conference. È una grande gioia essere arrivati fin qui, per tutti noi che ci proviamo ogni giorno e soprattutto per i tifosi dell'Olympiacos",

Vincenzo Italiano, allenatore Fiorentina: "L'Olympiacos è una squadra forte e aggressiva; se ha battuto il Villa in casa e in trasferta vuol dire che ha molta qualità. Il centravanti [El Kaabi] segna con costanza, mentre la squadra può chiudersi e controbattere in modo efficace. Giochiamo praticamente a casa loro, quindi potete immaginare il clima".

"Questa, però, è la nostra seconda finale consecutiva di Conference League. Vogliamo sfruttare al massimo la lezione della scorsa stagione. È una grande occasione per portare una coppa a Firenze".