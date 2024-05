Performance Insights: le strategie offensive di Leverkusen e Fiorentina

Le gare della scorsa settimana hanno svelato le finaliste della UEFA Europa League e della UEFA Conference League 2023/24. Con la vittoria sulla Roma, il Leverkusen affronterà l'Atalanta in finale di Europa League, mentre la Fiorentina se la vedrà con l'Olympiacos dopo il successo in semifinale di Europa Conference League contro il Club Brugge.

L'unità di analisi della UEFA ha confrontato e contrapposto le strategie offensive delle due vincitrici delle semifinali, ovvero Fiorentina e Leverkusen, esaminando il loro modo di arrivare e prosperare sulla trequarti nelle gare di ritorno.

La partita minuto per minuto: Leverkusen - Roma 2-2

Le progressioni offensive di Fiorentina e Leverkusen sulla trequarti in relazione all'assetto degli avversari

Il grafico sopra mostra che Leverkusen e Fiorentina hanno utilizzato una serie di strategie per arrivare alla trequarti in relazione all'assetto difensivo degli avversari. Entrambe le squadre hanno registrato percentuali relativamente alte di ingressi sulla trequarti, passando sia dalle corsie interne che esterne degli avversari. I dati sottolineano l’adattabilità di entrambe le formazioni e la loro volontà di scegliere un assetto offensivo in base alla situazione. Questa flessibilità tattica è evidenziata ulteriormente dal fatto che il 17% degli attacchi del Bayer sia avvenuto sfruttando gli spazi dietro gli avversari con verticalizzazioni improvvise.

In particolare, il grafico mostra che entrambe le squadre hanno preferito avanzare direttamente all'interno o all'esterno, con meno variazioni in questo approccio. Delle due, però, la Fiorentina è stata quella più propensa a mescolare gli approcci, come mostrano le statistiche relative alle sortite "dentro e fuori" e "dentro e dietro" nella trequarti.

Performance Insight: le percussioni offensive della Fiorentina

Il video sopra mostra due esempi di come i viola abbiano effettuato una serie di rapidi scambi, mentre gli avversari sono posizionati in assetto difensivo, prima di effettuare verticalizzazioni improvvise per i compagni negli spazi che si creavano dietro la linea di difesa avversaria. Entrambe le clip evidenziano l'importanza dei passaggi di prima per velocizzare gli attacchi, la posizione ravvicinata dei giocatori per gli scambi in velocità e le loro incursioni in avanti senza palla per incoraggiare un passaggio che eluda gli avversari aprendo gli spazi.

La partita minuto per minuto: Club Brugge - Fiorentina 1-1

Le differenze negli approcci offensivi nella trequarti avversaria

Le azioni individuali, come tagli o dribbling, sono stati i metodi dominanti utilizzati da entrambe le squadre per avanzare nella trequarti avversaria. Nel corso di questa Europa League, il Leverkusen di Xabi Alonso invece si è distinto per la sua capacità di eludere il pressing alto degli avversari, trovando linee di passaggio verso giocatori posizionati all'interno dell'assetto difensivo degli avversari tra centrocampo e difesa. Facendo così, il Leverkusen ha avuto molte opportunità di spingersi in avanti da questi spazi verso la trequarti , dando luogo all'alta percentuale di azioni individuali che si vede nel grafico.

Il video qui sotto evidenzia la capacità del Leverkusen di giocare passaggi filtranti all'interno dello schema avversario e di inserirsi nella trequarti avversaria con azioni individuali.

Performance Insight: le percussioni offensive del Leverkusen

Mentre il Leverkusen ha cercato regolarmente di scardinare l'assetto difensivo avversario attraverso passaggi penetranti e azioni individuali, la Fiorentina è stata più pragmatica nel suo approccio, col 31% degli inserimenti nella trequarti avversaria del Club Brugge arrivati attraverso passaggi diretti. Questo dato evidenzia la volontà della squadra di Vincenzo Italiano di variare il proprio metodo di inserimento nella trequarti.

La vittoria dell'Atalanta sul Liverpool

Numero di passaggi effettuati prima di entrare nella trequarti avversaria

Come evidenziato dal grafico sopra, la Fiorentina ha utilizzato regolarmente meno passaggi del Leverkusen prima di entrare nella trequarti avversaria. Hanno contribuito a questi numeri sia la volontà degli italiani di cercare verticalmente i propri attaccanti, sia la loro efficacia nel riconquistare la palla in alto per passare rapidamente all'attacco.

Al contrario, il Leverkusen ha utilizzato regolarmente più di due passaggi prima di entrare nella trequarti e in alcune occasioni ha utilizzato da sei a dieci passaggi prima di farlo.Questi dati evidenziano come la squadra della Bundesliga sia stata abile nel controllare il possesso palla con l'obiettivo di individuare i momenti opportuni per avanzare verso la trequarti.

Performance Insight: numero di passaggi

Il video qui sopra mostra come il Leverkusen effettui con successo una serie di passaggi all'indietro e laterali per attirare la pressione della Roma, prima di innescare i propri attaccanti con verticalizzazioni improvvise.

Alla fine della clip viene mostrato un esempio dell'approccio più diretto della Fiorentina utilizzando meno passaggi. Dopo un passaggio su rimessa dal fondo, viene effettuato un lungo passaggio diagonale nella metà campo avversaria che porta ad un ingresso riuscito nell'ultimo terzo e ad un tiro in porta.

Distribuzione degli ingressi sulla trequarti

L'approccio controllato del Leverkusen nella costruzione della fase offensiva ha portato a un maggiore successo nell'entrare nella trequarti. Solo l'8% degli ingressi dei tedeschi nel terzo finale sono andati a vuoto, il che, ancora una volta, ha evidenziato l'efficacia della squadra di Alonso nel portare il pallone sino alla parte finale del campo.

Al contempo, il Leverkusen ha dimostrato di saper attendere con pazienza prima di tentare l'assalto alla trequarti. Nel 23% dei loro attacchi, i tedeschi sono usciti dalla trequarti mantenendo il possesso per costruire un altro assalto. In confronto, la Fiorentina ha utilizzato questa dinamica solo per il 10% degli ingressi nella trequarti.

Tuttavia, la Fiorentina è stata più efficace nell'utilizzare il pallone quando si è trovata nella trequarti. I viola, infatti, sono stati in grado di impedire agli avversari di ripartire in contropiede quando il possesso è stato perso in questa zona del campo. Ciò è evidenziato dalla statistica del "possesso perso", che mostra come la Fiorentina abbia perso il possesso con minore frequenza (27% contro 36%). La capacità della Fiorentina di conquistare una serie di palle inattive all'interno del terzo finale, tra cui calci di punizione, corner e rimesse laterali, ha contribuito positivamente a questa statistica.