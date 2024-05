Olympiacos - Aston Villa 2-0 (tot. 6-2): l'Olympiacos vola in finale e sfiderà la Fiorentina

Ayoub El Kaabi segna una doppietta nella sfida di ritorno contro l'Aston Villa e regala alla squadra greca la finale della UEFA Europa Conference ad Atene, dove affronterà la Fiorentina.

I momenti chiave 10': El Kaabi segna su assist di Quini

37': salvataggio di Martínez su Fortounis

81': El Kaabi trova la doppietta personale

90+3': un grande intervento di Tzolakis salva ancora la porta dell'Olympiacos

La partita in breve: la doppietta da sogno di El Kaabi

Ayoub El Kaabi festeggia il gol del vantaggio UEFA via Getty Images

La sfida di ritorno tra Olympiacos e Aston Villa inizia subito a ritmi molto alti, con occasioni da entrambe le parti. Al 10' però, l'Olympiacos passa in vantaggio con l'autore della tripletta nella sfida di andata: Ayoub El Kaabi. Il giocatore marocchino si fa trovare pronto al centro dell'area, riceve il cross basso di Quini e insacca la sfera alle spalle di Emiliano Martínez.

L'Aston Villa non si arrende, continua a spingere e, al 29', Leon Bailey subisce fallo al limite dell'area avversaria. Douglas Luiz cerca il tiro di precisione ma la palla finisce alta sopra la traversa.

Nonostante il pressing alto degli inglesi e le tante potenziali occasioni, la difesa dell'Olympiacos riesce sempre a chiudersi bene e raggiunge l'intervallo con tre gol di vantaggio complessivi tra le due sfide.

Il secondo tempo si apre con l'Aston Villa che continua a cercare la via del gol per sperare in una rimonta che si fa sempre più complessa. L'Olympiacos, forte del vantaggio, abbassa il baricentro e cerca di sfruttare in ripartenza gli ampi spazi lasciati dagli avversari.

Al 78' minuto arriva il gol che chiude la partita. Un lancio lungo da parte del portiere Kostas Tzolakis scavalca la difesa e pesca El Kaabi che, sul filo del fuorigioco, si trova a tu per tu con Martínez. L'attaccante non può sbagliare e firma la doppietta personale (il quinto gol tra andata e ritorno contro l'Aston Villa).

L'Olympiacos conquista la prima storica finale in UEFA Conference League. Nella finale di Atene i greci affronteranno la Fiorentina, che ha battuto il Club Brugge in semifinale.

Il secondo gol di Ayoub El Kaabi UEFA via Getty Images

La partita minuto per minuto: Olympiacos - Aston Villa 2-0

Formazioni

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, David Carmo, Quini (Apostolopoulos, 77'); Hezze, Iborra (André Horta, 73'), Chiquinho; Podence (Masouras, 63'), El Kaabi, Fortounis

Aston Villa: Martínez; Cash (Kesley Hayden, 86'), Pau Torres, Konsa, Diego Carlos (Iroegbunam, 66'), Digne (Munroe, 86'); Diaby (Duran, 56'), McGinn, Douglas Luiz, Bailey (Kellyman, 86'); Watkins