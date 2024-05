Olympiacos - Aston Villa, semifinale di ritorno Europa Conference League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Olympiacos e Aston Villa si affrontano nella semifinale di ritorno di UEFA Europa Conference League giovedì 9 maggio.

Olympiacos - Aston Villa in breve Quando: giovedì 9 maggio (21:00 CET)

Dove: stadio Georgios Karaiskakis, Pireo

Cosa: semifinale di ritorno di UEFA Europa Conference League 

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Olympiacos - Aston Villa

Clicca qui per sapere dove guardare la UEFA Europa Conference League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

L'Olympiacos può diventare la seconda squadra greca a raggiungere la finale di una competizione UEFA, la prima dopo il Panathinaikos nel 1970/71. Finora, i greci sono stati indomabili al Georgios Karaiskakis, trionfando in quattro delle ultime cinque gare, e hanno un giocatore in gran forma come Ayoub El Kaabi, in vetta alla classifica marcatori di Europa Conference League con otto gol.

Il capitano John McGinn incita il Villa a ribaltare i due gol di svantaggio dell'andata, nella prima gara non vinta in casa nelle competizioni UEFA di questa stagione. "Tutto quello che poteva andare storto è andato storto," ha detto il giocatore, 29 anni. "Sta a noi andare ad Atene e cambiare la situazione, perché so che ne siamo capaci".

Highlights: Aston Villa - Olympiacos 2-4

Probabili formazioni*

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega; Hezze, Iborra, Chiquinho; Podence, Fortounis; El Kaabi

Aston Villa: Olsen; Cash, Lenglet, Konsa, Digne; Rogers, McGinn, Douglas Luiz, Diaby; Watkins, Bailey

* Formazioni della semifinale di andata. Probabili formazioni per il ritorno a seguire

Olympiacos

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): WWDWLW

Risultato più recente: Aston Villa - Olympiacos 2-4, 02/05, semifinale di andata di Europa Conference League

Aston Villa

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): LDWLWW

Risultato più recente: Aston Villa - Olympiacos 2-4, 02/05, semifinale di andata di Europa Conference League

Le parole dal campo

Jose Luis Mendilibar, allenatore Olympiacos: "Sono orgoglioso della mia squadra, ma lo sono ancora di più perché sul 2-2 ha reagito e siamo riusciti a vincere 4-2. Abbiamo fatto la nostra partita e ottenuto un risultato strepitoso. Siamo stati noi stessi e non abbiamo pensato alla bravura degli avversari; pur dimostrando loro assoluto rispetto, non ci siamo fermati un attimo".

Unai Emery, allenatore Aston Villa: "Cercheremo di rimontare, ma loro sono favoriti e proveremo a offrire qualcosa di diverso. Cosa dobbiamo migliorare? Tutto. Abbiamo subito quattro gol e perso tanti palloni. Eravamo molto motivati ed entusiasti. È una bella occasione giocare in semifinale, ma abbiamo perso all'andata. Ci sarà una seconda opportunità".