Club Brugge - Fiorentina, anteprima ritorno semifinale Europa Conference League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Club Brugge e Fiorentina si affronteranno mercoledì 8 maggio nella semifinale di ritorno di UEFA Europa Conference League.

Club Brugge - Fiorentina in breve Quando: mercoledì 8 maggio (18:45 CET)

Dove: Jan Breydelstadion, Bruges

Cosa: semifinale di ritorno di UEFA Europa Conference League

Risultato andata: Fiorentina - Club Brugge 3-2

Come seguirla: clicca qui per la marcia di avvicinamento alla partita

Dove guardare Club Brugge - Fiorentina in TV

Scopri dove guardare la UEFA Europa Conference League in TV e streaming.

Guida alla partita

"Siamo in vantaggio in questa piccola battaglia e andremo lì a giocarci le nostre carte", ha dichiarato il tecnico Vincenzo Italiano dopo l'entusiasmante vittoria della Fiorentina all'andata. In Belgio, l'allenatore spera che la sua squadra sia in grado di giocare quel calcio che ha fruttato tre gol all'andata, grazie a Ricardo Sottil, Andrea Belotti e M'bala Nzola.

Tuttavia, la qualificazione è tutt'altro che chiusa grazie al rigore di Hans Vanaken e alla rete di Thiago nel secondo tempo, anche se i belgi dovranno rinunciare allo squalificato Raphael Onyedika. Con la Fiorentina in cerca di riscatto dopo la finale persa l'anno scorso contro il West Ham e il Club Brugge che vuole continuare a sognare dopo il raggiungimento della prima semifinale europea dopo 32 anni, entrambe le squadre hanno tutto da giocarsi.

Highlights: Fiorentina - Club Brugge 3-2 

Probabili formazioni*

Club Brugge: Jackers; Sabbe, Spileers; Mechele; Meijer; Skóraś, Odoi, Onyedika, Jutglà; Vanaken, Thiago

Fiorentina: Terracciano; Dodô, Martínez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura, González, Beltrán, Sottil; Belotti

* Formazioni della semifinale di andata. Probabili formazioni a seguire

Highlights: PAOK - Club Brugge 0-2

Club Brugge

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVVVV

Risultato più recente: Fiorentina - Club Brugge 3-2, 02/05, semifinale di andata di Europa Conference League

Fiorentina

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVSVVP

Risultato più recente: Fiorentina - Club Brugge 3-2, 02/05, semifinale di andata di Europa Conference League

Il parere degli esperti

Brecht Schelstraete, reporter

A seguire

Le parole degli allenatori

Nicky Hayen, allenatore Club Brugge: "Subire un gol del genere negli ultimi minuti è difficile, ma abbiamo fatto un buon lavoro, anche se non siamo riusciti ad arrivare fino in fondo. Il nostro secondo gol è un esempio di come possiamo colpirli. Vogliamo colpire la Fiorentina in più di un modo, sappiamo noi come; lo abbiamo dimostrato nelle ultime partite".

Vincenzo Italiano, allenatore Fiorentina: "Dobbiamo essere molto disciplinati tatticamente e lavorare bene tecnicamente, ma sono sicuro che avremo le nostre occasioni. Dobbiamo essere concreti in attacco e più attenti in difesa. Sarà una partita importante perché giochiamo per andare in finale."