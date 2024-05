Cosa guardare nelle semifinali di ritorno di UEFA Europa Conference League

Olympiacos e Fiorentina intravedono la finale di UEFA Europa Conference League dopo le rispettive vittorie nelle semifinali di andata, ma Aston Villa e Club Brugge non perdono l'ottimismo.

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, selezioniamo gli spunti più interessanti delle gare di ritorno. E ricorda: ogni missione è importante.

Semifinali di ritorno

8 maggio

Club Brugge - Fiorentina (18:45 CET)

9 maggio

Olympiacos - Aston Villa (21:00 CET)

Kaabi on fire

È difficile credere che questa sia la prima stagione europea di Ayoub El Kaabi. Il trentenne attaccante ha trascorso una carriera di modesto successo in Marocco, Cina, Arabia Saudita e Turchia. Arrivato all'Olympiacos la scorsa estate, non si è più guardato indietro, raggiungendo i 30 gol in 45 presenze nel 2023/24 grazie a una tripletta al Villa Park nella semifinale di andata. Attualmente è capocannoniere dell'Europa Conference League con otto gol nonostante la sua squadra sia nella competizione solo dalla fase a eliminazione diretta.

A Birmingham ha messo in mostra le sue qualità: velocità, potenza, movimenti e precisione nelle conclusioni, ma anche intelligenza, individuando le fragilità di una difesa a cinque poco coesa. Probabilmente, Unai Emery mescolerà le carte in Grecia, riportando Pau Torres e forse anche Diego Carlos nel ruolo di centrali. Il Villa ha bisogno di gol ma deve anche trovare il modo di fermare El Kaabi, Daniel Podence e Kostas Fortounis: più facile a dirsi che a farsi.

Highlights: Aston Villa - Olympiacos 2-4

Torna Martinez

Emi Martínez è mancato moltissimo al Villa Park. Forse non tanto tra i pali – Robin Olsen è stato incolpevole su ogni gol – ma per la sua leadership e la distribuzione di palla. La squadra inglese costruisce dal basso e difende con una linea molto alta, caratteristiche che richiedono sicurezza, pratica e tanta concentrazione. "Si rischia molto, ma la ricompensa è alta", ha detto Ezri Konsa a proposito della tattica che sarà sicuramente in primo piano al Pireo.

All'andata, Podence, Fortounis e El Kaabi hanno tagliato le linee di rifornimento e il Villa è stato costretto ad arretrare: non è un caso che il suo miglior periodo, a fine primo tempo, sia coinciso con il momento di maggior forcing. Martínez, al rientro da una squalifica e un infortunio, sarà fondamentale per coordinare il tutto e fare da ultimo baluardo. "Probabilmente è il numero 1 al mondo", ha detto Matty Cash la scorsa settimana. E come ben sappiamo, l'argentino adora le sfide.

Fiorentina guardinga

"L'unico rammarico è non aver segnato di più", ha detto Vicenzo Italiano dopo la vittoria per 3-2 della Fiorentina all'andata. Il Club Brugge era sotto di un gol quando Raphael Onyedika è stato espulso poco dopo la mezz'ora e ha chiuso la gara sempre con un gol di svantaggio, arrivato in extremis con M'Bala Nzola. "Potevamo segnare qualche gol in più e sfruttare meglio la superiorità numerica", ha aggiunto il tecnico. "Andremo in Belgio a giocarci le nostre carte".

È probabile che Italiano chieda una gara più o meno simile, ma con maggiore attenzione per evitare che il Bruges torni in gara come all'andata. "Servono impegno e disciplina", ha avvisato.

Highlights: Fiorentina - Club Brugge 3-2

Il Club Brugge nella sua fortezza

La cautela della Fiorentina ha le sue motivazioni, perché al Jan Breydelstadion il Club Brugge è formidabile. I Blauw-Zwart hanno perso solo una volta in 28 partite casalinghe stagionali, arrendendosi per l'ultima volta nel finale contro l'Anderlecht a febbraio. Da allora hanno vinto sei partite su sei in tutte le competizioni e non hanno subito gol per 270 minuti.

"In casa siamo molto forti. Dobbiamo solo cercare di essere noi stessi", ha commentato il centrocampista Hugo Vetlesen. "Se giochiamo come sappiamo, possiamo arrivare in finale". Il tecnico Nicky Hayen ha visto abbastanza all'andata per essere sicuro che sarà così. "Vogliamo colpire la Fiorentina in più di un modo, sappiamo noi come: lo abbiamo dimostrato nelle ultime partite".