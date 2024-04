Aston Villa - Olympiacos, anteprima andata semifinale Europa Conference League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Aston Villa e Olympiacos si affronteranno giovedì 2 maggio nell'andata della semifinale di UEFA Europa Conference League.

Aston Villa - Olympiacos in breve Quando: giovedì 2 maggio (21:00 CET)

Dove: Villa Park, Birmingham

Cosa: andata semifinale UEFA Europa Conference League

Guida alla partita

Mentre si prepara al primo incontro in assoluto contro una squadra greca in una competizione UEFA, l'Aston Villa di Unai Emery può fare affidamento sul suo stato di forma in casa, avendo vinto tutte e sei le partite di Conference League disputate al Villa Park in questa stagione, qualificazioni comprese. Inoltre, lo stesso Emery ha raggiunto cinque finali europee da allenatore (tutte in Europa League), vincendone quattro, e ha recentemente prolungato il contratto smentendo i rumors che lo volevano all'estero. "Sono concentrato qui, al 100%", ha ribadito il 52enne.

Quando la sua squadra accoglierà l'Olympiacos, si troverà di fronte un connazionale, José Luis Mendilibar, che ha vinto l'Europa League la scorsa stagione col Siviglia. Terzo allenatore dell'Olympiacos in questa stagione, Mendilibar ha fatto buon uso dell'attaccante marocchino Ayoub El Kaabi, che ha segnato cinque gol in sei partite nella competizione da quando il Thrylos è passato in inverno dall'Europa League in Conference League. Il bilancio dell'Olympiacos in 20 partite in Inghilterra non è straordinario (V3 P1 S16), ma il desiderio di giocare la finale ad Atene (a breve distanza dal Pireo) non va sottovalutato.

Probabili formazioni

Aston Villa

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VSVVPS

Ultima partita: Aston Villa - Bournemouth 3-1, 21/04, Premier League

Olympiacos

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VSVVVS

Ultima partita: Olympiacos - PAOK 2-1, 21/04, Super League

Le parole degli allenatori

Unai Emery, allenatore Aston Villa: "Quando sono arrivato qui, ho spronato la squadra a crescere in Premier League, e gradualmente siamo migliorati. Adesso vogliamo dire la nostra in Europa. Speriamo di poter giocare anche la Champions League. Dobbiamo goderci il momento che stiamo vivendo, fare esperienza e lavorare sodo per ottenere sempre di più".

José Luis Mendilibar, allenatore Olympiacos: "Abbiamo avuto una partita molto dura [contro il Fenerbahçe]. Ha messo a dura prova la nostra resistenza. Quando si è arrivati ai rigori, è stato tutto merito dei giocatori. Sono contento di essere in semifinale. Spero di portare in finale la squadra".