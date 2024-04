Fiorentina - Club Brugge, anteprima Europa Conference League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Fiorentina e Club Brugge si affrontano nella semifinale di andata di UEFA Europa Conference League giovedì 2 maggio.

Fiorentina - Club Brugge in breve Quando: giovedì 2 maggio (21:00 CET)

Dove: stadio Artemio Franchi, Firenze

Cosa: semifinale di andata di UEFA Europa Conference League

Dove guardare Fiorentina - Club Brugge

Cosa devi sapere?

La Fiorentina ha stabilito un triste record la scorsa stagione: con la sconfitta contro il West Ham, è diventata la prima squadra a perdere tutte le finali delle principali competizioni UEFA. I vincitori della Coppa delle Coppe 1960/61, però, vorranno dare una raddrizzata alla storia mentre si preparano a ospitare il Club Brugge. Anche se recente sono stati discontinui, nelle serate di giovedì tendono a fare bene, come si è visto contro Maccabi Haifa e Viktoria Plzeň nella fase a eliminazione diretta.

Secondo classificato in Coppa UEFA 1975/76 e in Coppa dei Campioni 1977/78, il Club Brugge è in piena forma dopo l'arrivo di Nicky Hayen in panchina ed è anche in corsa per il titolo belga. "Dobbiamo giocare con freschezza mentale e fare le scelte migliori", ha detto il tecnico nel tentativo di allentare la pressione. "Al momento siamo sulla buona strada e cercheremo di rimanerci il più a lungo possibile."

Highlights: PAOK - Club Brugge 0-2

Probabili formazioni

Fiorentina: a seguire

Club Brugge: a seguire

Fiorentina

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVPPSV

Risultato più recente: Salernitana - Fiorentina 0-2, 21/04, Serie A

Club Brugge

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVVVP

Risultato più recente: Union SG - Club Brugge 1-2, 21/04, First League

Tutti i gol della Fiorentina in Conference League 2022/23

Il parere degli esperti

Fabio Balaudo, reporter

A seguire

Le parole degli allenatori

Vincenzo Italiano, allenatore Fiorentina: "Siamo entrati nella fase cruciale della stagione: è qui che si decide tutto. Per la seconda volta in due anni siamo in semifinale, i ragazzi sono molto contenti".

Nicky Hayen, allenatore Club Brugge: "Faccio parte di una grande squadra e lo si vede dalla gioia di tutti. Ognuno si assume le sue responsabilità e così facendo si può ottenere molto. Se riesci a trasmettere fiducia anche ai giocatori, loro possono seguirti e si crea una sinergia tra loro, lo staff e i tifosi".