Cosa guardare nelle semifinali di andata di UEFA Europa Conference League

L'Aston Villa ospita l'Olympiacos e punta alla sua prima finale europea dopo più di 40 anni, mentre la Fiorentina cerca una seconda chance e il Club Brugge continua a sognare.

In questo articolo, selezioniamo i temi caldi delle semifinali di andata di UEFA Europa Conference League.

Giovedì 2 maggio

Aston Villa - Olympiacos (21:00 CET)

Fiorentina - Club Brugge (21:00 CET)

Prossime partite Semifinali di ritorno

Mercoledì 8 maggio

Club Brugge - Fiorentina (18:45 CET)

Giovedì 9 maggio

Olympiacos - Aston Villa (21:00 CET)



Finale

Mercoledì 29 maggio

Aston Villa / Olympiacos - Fiorentina / Club Brugge (21:00 CET)

Cosa guardare

La prima semifinale del Villa dopo una generazione

A quando risale l'ultima semifinale di una competizione europea giocata dall'Aston Villa? Ad aprile 1982, quando ha affrontato l'Anderlecht in Coppa dei Campioni. Allora, l'allenatore Tony Barton era rimasto un po' deluso dall'1-0 della sua squadra nella gara di andata, ma aveva dichiarato: "Nonostante tutto, devo essere contento del vantaggio". L'Aston Villa ha pareggiato 0-0 al ritorno ed è arrivato in finale, vincendo 1-0 contro il Bayern: si tratta del trionfo più importante della sua storia.

Con Unai Emery, plurivincitore dell'Europa League, il Villa si sta divertendo molto nella sua prima stagione europea dal 2010/11, mentre in campionato lotta per un posto in zona Champions. Nonostante la sofferta vittoria ai rigori contro il Lille ai quarti di finale, il clima rimane positivo. Come ha detto il portiere Emiliano Martínez: "Questo gruppo di giocatori e il mister sono davvero speciali. Se tutto va bene, faremo qualcosa di speciale".

Guarda la parata vincente di Martínez (Aston Villa) ai rigori 

La Fiorentina cerca la seconda occasione

"Per la seconda volta in altrettante stagioni siamo in semifinale", ha detto Vincenzo Italiano in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina ai quarti contro il Viktoria Plzeň. I viola sperano che le ultime settimane di questa stagione siano più belle della scorsa, quando hanno perso 2-1 contro l'Inter in finale di Coppa Italia e poi 2-1 contro il West Ham in finale di Conference League a Praga. Il tecnico aveva commentato: "Abbiamo perso due finali giocando molto bene".

Mentre si prepara a ospitare il Club Brugge nella gara di andata, la Fiorentina è imbattuta in casa in Europa in questa stagione (V4 P2), anche se fatica a trasformare il possesso palla in gol. A questo turno del 2022/23 ha incontrato il Basilea, perdendo 2-1 in casa all'andata e trionfando 3-1 in Svizzera. "È stata una serata bellissima per me e per la squadra", aveva detto l'esterno Nicolás González. "Abbiamo dato tutto per arrivare in finale, non ci siamo mai arresi e abbiamo dimostrato che siamo forti e uniti". Riuscirà la Fiorentina a bissare l'impresa nel 2023/24?

Highlights semifinale: Basilea-Fiorentina 1-3

Club Brugge all'ultimo ostacolo

Dopo aver eliminato il PAOK all'ultimo turno, il Club Brugge spera di prenotare un posto per tornare in Grecia, ma prima c'è la Fiorentina. "Sarebbe fantastico tornarci", ha commentato l'attaccante spagnolo Ferran Jutglà, autore di una doppietta al ritorno dei quarti. "La Fiorentina sarà un'avversaria difficile e dovremo lottare. Sogniamo di arrivare in finale, siamo molto emozionati".

Di emozioni, in effetti, ce ne sono state diverse per il Bruges in questa stagione. Il tecnico norvegese Ronny Deila se n'è andato a marzo, ma il suo sostituto Nicky Hayen ha riportato la tranquillità. "Faccio parte di una grande squadra e lo si vede dalla gioia di tutti", ha detto dopo la vittoria contro il PAOK. "Tutti si assumono le proprie responsabilità: se succede, si possono fare grandi cose". È dai tempi dell'Anversa in Coppa delle Coppe 1992/93 che una squadra belga non raggiunge una finale europea. Sarà questo l'anno giusto?

Highlights: PAOK - Club Brugge 0-2