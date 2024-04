Fiorentina-Viktoria Plzeň 2-0 dts (tot. 2-0): Viola in semifinale

La Fiorentina piega ai supplementari il Viktoria Plzeň e conquista una sofferta ma meritata qualificazione in semifinale di UEFA Europa Conference League. Allo Stadio Artemio Franchi, dopo l'espulsione di Cadu per gli ospiti, i tempi regolamentari terminano a reti inviolate come all'andata, ma nell'extra-time le reti di Nicolás González e capitan Cristiano Biraghi regalano ai finalisti della scorsa edizione la sfida contro PAOK o Club Brugge.



Fiorentina-Viktoria Plzeň 2-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



La Fiorentina è subito pericolosa con Andrea Belotti, desideroso di rimpolpare il suo bottino di gol in maglia Viola, ma il "Gallo" trova sulla sua strada Martin Jedlička, subito protagonista con una gran parata. I padroni di casa spingono, la squadra ceca è ben organizzata tatticamente e regge l'urto.

E quando i Viola riescono a "sfondare", a fermarla c'è il portiere ospite, ancora provvidenziale questa volta sull'ivoriano Christian Kouamé. Nel finale di tempo gli attacchi della Fiorentina si fanno tambureggianti e sono i legni a ricacciare in gola l'urlo della Curva Fiesole: prima il palo ferma Belotti, poi il legno dice di no a Kouamé.

Nella ripresa, dopo venti minuti, il Viktoria Plzeň resta in inferiorità numerica per l'espulsione del brasiliano Cadu, punito dall'arbitro per un fallo su Dodô. Italiano prova a ridisegnare la Fiorentina inserendo Maxime Lopez e Antonín Barák, il difensore Luca Ranieri ha una buona chance ma Jedlička è ancora attento e para.

Si va ai supplementari e Nico González trova subito quello che sarà il gol decisivo. Il portiere ceco dice ancora di no a Lucas Martínez Quart a ma sul successivo calcio d'angolo è costretto ad arrendersi al talento argentino, che segna di esterno e fa "esplodere" il Franchi. Martínez Quarta è sfortunato e colpisce un altro palo, ma la Fiorentina riesce comunque a raddoppiare con capitan Biraghi, che sfrutta l'assist di Ikoné.



Highlights: Viktoria Plzeň-Fiorentina 0-0

I Viola festeggiano successo e qualificazione.