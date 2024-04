Cosa guardare nel ritorno dei quarti di UEFA Europa Conference League

Dopo un'andata dove le partite si sono concluse tutte tranne una con un gol di scarto, nelle gare di ritorno dei quarti di UEFA Europa Conference League, Aston Villa, Olympiacos e Club Brugge dovranno difendere il vantaggio mentre la Fiorentina dovrà sfruttare il fattore casa per bucare l'impenetrabile difesa del Plzeň.

In questo articolo, presentato da Enterprise Rent-A-Car, vi raccontiamo gli spunti più interessanti delle gare di ritorno di giovedì 18 aprile.

LOSC Lille - Aston Villa (18:45 CET)

Fiorentina - Viktoria Plzeň (18:45 CET)

Fenerbahçe - Olympiacos (21:00 CET)

PAOK - Club Brugge (21:00 CET)

Guida alle partite

Lille - Aston Villa sul filo del rasoio

"Abbiamo creato tanto ma abbiamo anche concesso tanto", ha detto Unai Emery dopo il successo per 2-1 dell'Aston Villa in casa contro il Lille. "Al ritorno dovremo fare meglio perché ci hanno messo in difficoltà più di quanto volessimo". Forse è un eufemismo dopo la battaglia a Birmingham, in cui l'equilibrio ha oscillato tra due formazioni di pari livello.

L'Aston Villa deve ringraziare Emiliano Martínez se il Lille ha segnato un solo gol. I francesi sono imbattuti in casa da 15 partite e hanno il vantaggio di un fine settimana di riposo, ma dovranno trovare il modo di arginare Ollie Watkins, autore di 25 gol in stagione.

Highlights: Aston Villa - Lille 2-1

La difesa del Plzeň contro l'attacco della Fiorentina

Sono passati 669 minuti dall'ultima volta che il Plzeň ha subito un gol in Conference League. Con lo 0-0 contro la Fiorentina, i cechi hanno ottenuto il settimo clean sheet consecutivo dal 5 ottobre. All'andata il Plzeň ha compiuto un'impresa fermando l'attacco dei vice campioni della passata edizione nonostante una serie di assenze tra infortuni e squalifiche. "Segnare contro una squadra che difende così è difficile", ha ammesso l'allenatore dei viola, Vincenzo Italiano.

Il Plzeň ha avuto ancora meno opportunità nel suo terzo pareggio consecutivo senza reti nella competizione. Dopo aver superato il Servette ai calci di rigore negli ottavi, potrebbe diventare la prima squadra ad andare ai calci di rigore per due sfide consecutive di Conference League. Come ha spiegato il centrocampista ceco della Fiorentina, Antonín Barák: "Penso che il ritorno sarà più o meno uguale. Dobbiamo spingere di più e, con i nostri tifosi a sostenerci, penso che possiamo qualificarci".

Highlights: Viktoria Plzeň - Fiorentina 0-0 

Fenerbahçe e Olympiacos pronti alla battaglia

Gol ed emozioni sono andati in scena nel 3-2 del Pireo nell'andata che ha visto l'Olympiacos battere di misura il Fenerbahçe. La squadra greca ha brillato per la prima ora, andando sul 3-0 prima della quasi rimonta del Fenerbahçe. L'allenatore İsmail Kartal nella ripresa ha rimescolato le carte in tavola, è andato all'attacco ed è stato premiato con due gol che lasciano la qualificazione in bilico.

"Non abbiamo gettato la spugna", ha detto Kartal. "Ci siamo presi dei rischi e alla fine avremmo potuto fare anche il 3-3. Speriamo di poterci assicurare la qualificazione davanti ai nostri tifosi a Istanbul". Il Fenerbahçe ha perso solo due volte allo Şükrü Saracoğlu in tutta la stagione, e una di queste sconfitte è arrivata agli ottavi, quando aveva già vinto l'andata per 3-0 contro l'Union SG. "Abbiamo una battaglia da affrontare", ha detto il tecnico dell'Olympiacos, José Luis Mendilibar..

Highlights: Olympiacos - Fenerbahçe 3-2 

Il PAOK può ribaltare la sconfitta dell'andata?

Nella gara d'andata, il primo tiro in porta del PAOK contro il Club Brugge è arrivato dopo 93 minuti. Eppure, nonostante il dominio e le occasioni avute dalla squadra belga, il risultato è stato solo 1-0 grazie al gol iniziale di Hugo Vetlesen. "Abbiamo vinto, ma avremmo dovuto segnare di più. Abbiamo avuto abbastanza occasioni", ha dichiarato l'esterno Michał Skóraś.

L'allenatore del Club Brugge, Nicky Hayen, ha già promesso che i suoi giocatori non cercheranno di sedersi sul loro vantaggio, dopo aver visto il PAOK battere la Dinamo Zagabria negli ottavi ribaltando la sconfitta per 2-0 dell'andata. Inoltre, gli ospiti si recheranno in Grecia senza Igor Thiago, Maxim De Cuyper e Brandon Mechele per squalifica, per cui per il PAOK sarà un'occasione da prendere al volo.

Highlights: Club Brugge - PAOK 1-0