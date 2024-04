Plzeň-Fiorentina 0-0: pari Viola in Repubblica Ceca

La Fiorentina ottiene un pareggio esterno nell'andata dei quarti di UEFA Europa Conference League. Alla Doosan Arena, contro il Viktoria Plzeň, la squadra di Vincenzo Italiano non riesce a segnare, ma lo 0-0 finale lascia intatte le sue speranze di conquistare la semifinale nel secondo atto in programma tra una settimana al Franchi.



Tra calciatori non inseriti in lista UEFA e infortunati, la squadra ceca si presenta all'appuntamento europeo contro i Viola "orfana" di ben dieci elementi. La formazione di Italiano domina il possesso palla - 73% al termine dei primi 45' - ma fatica a costruire occasioni veramente pericolose.

Il brasiliano Arthur Melo, servito da Riccardo Sottil, ha lo spazio giusto per concludere ma la mira dell'ex Juventus e Liverpool non è quella dei giorni migliori. La squadra di Miroslav Koubek risponde con Matěj Vydra, servito da Pavel Šulc dopo l'intervento proprio di Arthur: il destro dell'attaccante con un passato nell'Udinese termina però largo.



La ripresa si apre con un'altra conclusione di Arthur, anche questa alta, poi sale in cattedra Martin Jedlička: Lucas Beltrán prova la conclusione, ma il portiere dei padroni di casa fa buona guardia sull'argentino.

Ci provano anche Riccardo Sottil e Nicolás González, il giocatore più talentuoso della Fiorentina, ma i loro tentativi sono "murati". Il possesso palla dei ragazzi di Italiano cala un po', la partita è "spezzettata" dai falli prima dell'ultima chance ancora per l'argentino con la maglia numero 10, che però non trova lo specchio della porta.



Finisce 0-0, malgrado le sostituzioni di Koubek e Italiano: la Viola proverà a completare l'opera giovedì prossimo con la spinta dei suoi tifosi.