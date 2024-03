Cosa guardare nell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa Conference League

Nei quarti di finale della UEFA Europa Conference League si affronteranno formazioni con una rinomata storia europea e squadre con grandi ambizioni.

In questa sintesi, presentata da Enterprise Rent-A-Car, analizziamo alcuni punti chiave prima delle sfide di andata. Ricorda: ogni missione è importante.

Giovedì 11 aprile

Viktoria Plzeň - Fiorentina (18:45 CET)

Olympiacos - Fenerbahçe (18:45 CET)

Aston Villa - LOSC Lille (21:00 CET)

Club Brugge - PAOK (21:00 CET)

Che succede dopo? Ritorno quarti di finale: 18 aprile

Semifinali: 2 e 9 maggio

Finale: 29 maggio

Due squadre greche a caccia della finale

Dopo aver rimontato lo svantaggio dell'andata agli ottavi, l'Olympiacos e il PAOK sono entrambe arrivate ai quarti di finale, lasciando aperta la possibilità che una squadra greca possa giocare la finale all'AEK Arena di Atene. Nessuna squadra ellenica ha più raggiunto una finale UEFA da quando il Panathinaikos ha perso contro l'Ajax nella finale di Coppa dei Campioni del 1971.

L'Olympiacos ha avuto una stagione difficile (l'attuale allenatore José Luis Mendilibar è il terzo allenatore da settembre), ma arriva alla partita contro il Fenerbahçe con un grande cammino in Europa e con l'attaccante Ayoub El Kaabi in ottima forma. Il PAOK sembra, invece, di fronte ad una sfida meno complicata. Vieirinha, il capitano della squadra, ha ringraziato l'ospite del sorteggio Vassilios Tsiartas per aver abbinato la sua squadra al Club Brugge: "Ringrazio Vassilios per il bel sorteggio".

Highlights: PAOK - Dinamo Zagreb 5-1

La prima volta per Plzeň e LOSC

L’Europa Conference League è un’opportunità per i talenti emergenti, un'entusiasmante occasione per squadre, giocatori e tifosi di mettersi alla prova su un palcoscenico completamente nuovo: Viktoria Plzeň e LOSC Lille incarnano al meglio questo spirito. Entrambe le squadre raggiungono per la prima volta i quarti di finale di una grande competizione UEFA.

Il Plzeň sfiderà la Fiorentina, seconda nella scorsa Europa Conference League, ma l'allenatore Miroslav Koubek sa che la sua squadra darà il massimo. "Abbiamo giocatori che hanno avuto una grande carriera e giovani con grandi ambizioni. Ci sarà una grande atmosfera". L'allenatore del Lille Paulo Fonseca, nel frattempo, è orgoglioso della sua squadra che continua a lottare, ben al di sopra delle aspettative, sia in Francia che in Europa.

Highlights: Sturm Graz - Lille 0-3

Aston Villa e Fiorentina sognano la vittoria

Parlando di storia europea, Aston Villa e Fiorentina sono le squadre più importanti in corsa per l’Europa Conference League. La squadra di Birmingham è assente dalle competizioni UEFA da molto tempo, ma ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1982 (battendo il Bayern nella finale di Rotterdam), mentre il suo allenatore Unai Emery ha vinto l'Europa League in tre stagioni consecutive sulla panchina del Siviglia.

La più grande serata europea della Fiorentina risale probabilmente al 1961, quando ha battuto i Rangers nella finale di Coppa delle Coppe. Sconfitta dal West Ham nella finale di Europa Conference League della scorsa stagione, la Fiorentina ha il primato (indesiderato) di aver perso tutte le finali di tutte le principali competizioni UEFA: Coppa dei Campioni/Champions League nel 1957, Coppa delle Coppe nel 1962, Coppa UEFA/Europa League nel 1990. Tuttavia, il passato non è un limite per Vincenzo Italiano: "Siamo felici e soddisfatti di essere tra le ultime otto quest'anno. La qualità della competizione continua a crescere".

Highlights: Maccabi Haifa - Fiorentina 3-4